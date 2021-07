Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai

Tỉnh Lâm Đồng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai năm 2021 ở mức thấp nhất.

Hồ Tuyền Lâm đang được gia cố, tu sửa trước mùa mưa lũ năm 2021

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2021 đến nay, địa phương đã xảy ra 1 đợt mưa lớn, 2 đợt mưa đá, 2 đợt lốc xoáy, 2 vụ sét đánh gây thiệt hại 80 căn nhà, 170 ha lúa và làm 4 con bò của người dân bị chết. Thiệt hại về kinh tế ở các vụ này ước khoảng 10 tỷ đồng.

Thời tiết diễn biến khó lường

Trong khi đó, vào năm 2020, tỉnh này xảy ra 17 đợt mưa lớn, 1 đợt mưa đá, 18 đợt lốc xoáy, 4 vụ sét đánh, 1 đợt sương muối, 4 vụ sạt lở đất. Thiên tai đã làm 5 người chết, 3 người bị thương, 208 căn nhà bị thiệt hại. Thiên tai cũng khiến 477 ha hoa màu, 456 ha cây lâu năm, 12 con gia súc, 38 ha nhà kính và nhà lưới bị hư hỏng.

Cũng trong năm 2020, một số điểm trường, trụ sở cơ quan nhà nước của tỉnh cũng bị hư hỏng do thiên tai gây nên. Nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông, bờ sông suối, ta luy đường... bị sạt lở, hư hỏng. Theo thống kê, năm 2020, tổng thiệt hại do thiên tai gây nên ở Lâm Đồng là khoảng 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Lâm Đồng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận định, trong những đợt thiên tai lớn gần đây, tình hình thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng đang có xu thế gia tăng. Ngoài việc thời tiết có diễn biến ngày càng thất thường, cực đoan thì một số người còn chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai nên gia tăng sự thiệt hại.

Việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, an toàn hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và khả năng chống bão ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Một số người còn tư tưởng “bão ít đổ bộ vào tỉnh Lâm Đồng” nên chủ quan trong công tác phòng, chống bão.

Cũng theo ông Lộc, do đặc thù thời tiết và địa hình của vùng Nam Tây Nguyên nên Lâm Đồng thường xuyên bị xảy ra lũ, lũ quét, lốc xoáy, sạt lở đất vào mùa mưa và khô hạn, thiếu nước tưới vào mùa khô. Đặc biệt, vấn đề khó khăn hiện nay của địa phương là chưa đầy đủ thiết bị dự báo các loại thiên tai như sương muối, lũ quét, sạt lở, lốc xoáy, mưa đá nên công tác phòng tránh gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi bị động.

Áp dụng công nghệ vào phòng, chống thiên tai

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, năm 2021, tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo có những diễn biến phức tạp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trên diện rộng với cường độ cao, khó lường. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 có thể bùng phát với quy mô lớn, khó kiểm soát gây nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai.

Do vậy, tỉnh Lâm Đồng đã lên phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Như thực hiện nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị chuyên dùng của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021 - 2025. Có 11 công trình đang gấp rút trong giai đoạn xây dựng, nâng cấp lớn gồm: hồ Đạ Sị, hồ Ma Am, 9 dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, có phương án đảm bảo an toàn cho 430 công trình thủy lợi. Trong đó, có 220 hồ chứa, 87 công trình dâng nước, 19 trạm bơm, 92 đập tạm và 12 kênh tiêu, cùng với khoảng 1.200 km kênh mương.

Cơ quan liên quan cũng đang hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước. Mở rộng thêm các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai.

Việc xây dựng bản đồ đã giúp các địa phương có một công cụ hiện đại hiệu quả trong phòng, chống thiên tai. Đưa ra chính sách phù hợp cho địa phương để phòng tránh, ứng phó. Đồng thời, đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại, kế hoạch ứng phó khi xảy ra các tình huống lũ quét, ngập lụt theo các kịch bản đề xuất.

Hiện các đơn vị đã thành lập bản đồ nguy cơ lũ quét, ngập lụt trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đức Trọng và TP Bảo Lộc. Các bản đồ được hiển thị trên nền tảng công nghệ WebGIS để các địa phương dễ dàng sử dụng, khai thác. Từ năm 2020 tới nay, đã lắp đặt thêm 20 trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo lũ lụt trên địa bàn tỉnh tại các xã chưa có trạm đo mưa tự động, nâng tổng số trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh lên thành 46 trạm.

Mới đây nhất, ngày 28/5, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương, công ty thủy điện khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh; văn bản của UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;...

Trong nội dung chỉ đạo, UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, có phương án ứng phó, giải pháp để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, không để bất ngờ, bị động trước mọi tình huống.

C.PHONG