Xử lý nợ đọng thuế còn thấp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Thuế Lâm Đồng đã thu hồi 389,2 tỷ đồng tiền thuế nợ, bao gồm thu bằng biện pháp quản lý nợ 365,1 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 24,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước đến thời điểm 30/6/2021 (không bao gồm tiền thuế nợ đang xử lý, đang khiếu nại, khiếu kiện, tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước đang chờ điều chỉnh) là 414 tỷ đồng, giảm 223 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2020, giảm 97 tỷ đồng so thời điểm 31/12/2020, so nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao thấp hơn 0,3%.

Xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/NQ-QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm, tổng số người nộp thuế (NNT) đã được xử lý khoanh nợ, xóa nợ là 5.805 NNT với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xử lý là 280,5 tỷ đồng, bằng 76%. Nếu tính số đã trình UBND tỉnh, Tổng cục Thuế xem xét để ban hành quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thì lũy kế là 1.638 NNT, với số tiền đề nghị xóa nợ là 60,5 tỷ đồng, bằng 15%.

Theo đánh giá, tình trạng nợ đọng thuế, đặc biệt là tiền thuê đất còn cao do vướng mắc về đơn giá chu kỳ 2020 - 2024 tăng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, sân golf… gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch COVID-19. Việc ban hành bảng giá, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm chậm, dẫn đến khó khăn cho cơ quan thuế khi xác định nghĩa vụ tài chính, dễ phát sinh các khiếu nại, vướng mắc từ người nộp thuế.

D.THƯƠNG