Đạ Tẻh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Công an thị trấn Đạ Tẻh cho biết, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cơ quan chức năng trên địa bàn thị trấn huyện Đạ Tẻh đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Bên cạnh phần lớn người dân thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn còn số ít người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đánh bóng chuyền, tập thể dục ngoài trời, tình trạng không đeo khẩu trang, tụ tập đông người sau 21 giờ...

Trước tình hình đó, Công an thị trấn Đạ Tẻh đã tăng cường công tác kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp nói trên. Theo đó, từ ngày 2/7, qua công tác tuần tra, kiểm soát, cơ quan chức năng đã phát hiện và tiến hành lập biên xử phạt 42 trường hợp vi phạm vào các Khoản tại Nghị định 117/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Công an thị trấn Đạ Tẻh đã tiến hành phạt hành chính đối với 35 trường hợp vi phạm vào Điểm A, Khoản 1, Điều 12; 6 trường hợp vi phạm Khoản 2, Điều 14 và 1 trường hợp vi phạm vào Điểm C, Khoản 3, Điều 12 với tổng mức phạt các trường hợp nói trên là 130 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với 16 trường hợp chủ yếu là học sinh trên địa bàn thị trấn.

Công an thị trấn Đạ Tẻh cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Đạ Tẻh, từ tháng 5 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn thị trấn tiến hành ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với 817 lượt chủ cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các vi phạm, sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

THÂN THU HIỀN