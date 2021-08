Gần 138 tỷ đồng kinh phí kết dư chi trả dịch vụ môi trường rừng

Qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, từ năm 2018 trở về trước, tổng kinh phí kết dư chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn Lâm Đồng gần 138 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm gần 123,7 tỷ đồng kinh phí chưa chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), hơn 3,7 tỷ đồng kinh phí không xác định được đối tượng chi trả; hơn 10,6 tỷ đồng kinh phí dự phòng.

Nguyên nhân kết dư kinh phí chi trả DVMTR được xác định do vượt thu sản lượng điện thực tế cao hơn so với kế hoạch; tăng giá tiền DVMTR từ 20 đồng/Kwh lên 36 đồng/Kwh điện năng, từ 40 đồng/m3 tăng lên 52 đồng/m3 nước sạch. Ngoài ra, do diện tích chi trả DVMTR thực tế thấp hơn so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2018 giảm 6.428 ha diện tích chi trả DVMTR do một số đơn vị chủ rừng đăng ký kế hoạch thiết kế mới, nhưng không thực hiện…

VŨ VĂN