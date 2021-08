Kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản

Trong các năm qua, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản và thủy sản an toàn. Qua đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) đã kiểm tra, lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV để kịp thời tập huấn giúp các cơ sở và nông dân điều chỉnh quy trình sản xuất an toàn.

Việc sản xuất nông sản sạch giúp nông sản của Lâm Đồng tiêu thụ ổn định hơn

Cùng với việc nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), tham gia hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và mở rộng thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước trên thế giới, Lâm Đồng có cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa nông sản nhưng cũng sẽ phải đối mặt với các quy định khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xác định việc kiểm soát dư lượng thuốc BVTV là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng luôn bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, THT và cơ sở sản xuất ghi chép nhật ký đồng ruộng, thực hành quy trình sử dụng thuốc BVTV, sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc vi sinh thảo mộc hay có thời gian cách ly ngắn theo chủng loại sản phẩm.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV, năm 2020, đơn vị lấy mẫu phân tích định tính 607 mẫu/607 lô hàng, gồm 629,5 tấn rau, củ, quả. Kết quả có 603 mẫu có dư lượng thuốc BVTV trong ngưỡng an toàn (chiếm 99,34%), qua đó tỷ lệ mẫu vi phạm về dư lượng thuốc BVTV xuống còn 1%. Bước sang năm 2021, 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra, giám sát dư lượng thuốc BVTV và lấy 339 mẫu/339 lô hàng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau tại thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng... để tiến hành phân tích định tính. Kết quả có 335/339 mẫu có dư lượng thuốc BVTV trong ngưỡng an toàn (chiếm 98,82%), 4/339 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng an toàn (chiếm 1,18%), so sánh với chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về ATTP, số mẫu thực phẩm an toàn đảm bảo yêu cầu qui định.

Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn cung cấp nông sản đạt chuẩn an toàn thực phẩm (ATTP) cho người tiêu dùng, đối với những mẫu không an toàn, Chi cục đã báo cho các đơn vị kinh doanh biết để tạm dừng lưu thông lô hàng, cử cán bộ đến đơn vị và hộ nông dân liên kết, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV theo đúng nguyên tắc, không để dư lượng thuốc vượt ngưỡng. Sau khi tiến hành kiểm tra lại, nếu các đơn vị, hộ nông dân sản xuất nông sản vẫn còn vi phạm, Chi cục sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công ty Phong Thúy cho biết: Mỗi năm đơn vị cung ứng hàng ngàn tấn nông sản cho các thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và hệ thống siêu thị, chợ đầu mối thực phẩm... Để sản phẩm được tiêu thụ ổn định ở các thị trường lớn này, nông sản của công ty phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về lượng thuốc BVTV. Chính vì vậy, khi tiến hành liên kết sản xuất, hằng tuần công ty đều phải cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, hướng dẫn nông dân quy trình chăm sóc và thu hoạch nông sản đạt chuẩn để hàng hóa được thông suốt, không bị các đối tác trả lại.

Bà Lê Thị Thanh Nga, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật (Chi cục Trồng trọt và BVTV) cho biết, ATTP là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất theo VietGAP, 4C, UTZ, HACCP... được người dân ngày càng tham gia tích cực. Nhìn chung công tác quản lý bảo đảm chất lượng ATTP ở Lâm Đồng có tiến bộ: một số nông sản, thực phẩm chủ lực như rau, quả, cà phê cơ bản đáp ứng yêu cầu ATTP; điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cải thiện hơn; vấn đề ô nhiễm hóa chất, vi sinh vật trong một số sản phẩm tươi sống như rau, thịt, thủy sản có chiều hướng giảm...

Trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện từng nhóm giải pháp gồm: hỗ trợ sản xuất rau VietGAP; duy trì chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; hàng tháng lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc BVTV, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng thuốc BVTV không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn nông dân, cơ sở, HTX sản xuất rau, chè trong việc sử dụng thuốc BVTV, nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc trên các sản phẩm nông sản.

HOÀNG YÊN