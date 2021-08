Nhiều kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết thỏa đáng

Rất nhiều kiến nghị tâm huyết, phản ánh những bất cập, bức xúc trong đời sống xã hội đã được các đại biểu HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị tỉnh và các sở, ngành vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Đến nay, rất nhiều vấn đề đã được quan tâm giải quyết thỏa đáng, đáp ứng mong đợi của cử tri, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho Nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị, chất vấn các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề bức xúc mà cử tri gửi gắm, hướng đến giải quyết sớm nhất các quyền lợi hợp pháp cho Nhân dân

Tại kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X được tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua, đông đảo đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân đã được nghe báo cáo trước kỳ họp về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Về lĩnh vực nông nghiệp: Cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, phản ánh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng, Đam Rông... gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân, nhưng việc phát hiện và xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Cử tri đề nghị tỉnh có giải pháp quyết liệt hơn nữa để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm và công khai kết quả xử lý vi phạm cho Nhân dân được biết và giám sát.

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đã và tiếp tục giải quyết, xử lý vấn đề cử tri của kiến nghị. Theo đó, tính đến nay công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, so với năm 2020 số vụ vi phạm giảm 26%. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ vi phạm nổi cộm, phức tạp như Đam Rông xảy ra 6 vụ, Lâm Hà 2 vụ, Đà Lạt 2 vụ... gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm quản lý, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật như tạm đình chỉ công tác để xem xét hình thức kỷ luật đối với trưởng các ban quản lý rừng phòng hộ xã Phi Liêng, Sêrêpốk, Lâm Hà, đầu nguồn Đa Nhim. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với một số hạt trưởng hạt kiểm lâm và các cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm nổi cộm, phức tạp, có dấu hiệu hình sự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương xem xét, xử lý đối với các dự án chăn nuôi heo tập trung gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống Nhân dân. Tỉnh đã tiếp nhận, đã và đang tiếp tục giải quyết, xử lý. Theo đó, ngày 15/7/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 185 quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo môi trường trong chăn nuôi và phát triển bền vững. Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh cũng đã ban hành Văn bản số 6291 giao Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND. Trên cơ sở đó, Sở NN & PTNT hiện đã xây dựng quy định thực hiện phương thức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 185, hiện đang lấy ý kiến các ban, ngành và dự kiến phát hành trong quý III/2021 để đảm bảo quyền lợi sớm nhất cho người dân.

Đối với việc cử tri đề nghị bổ sung giống tằm, con tằm vào danh mục được hỗ trợ do thiên tai, dịch bệnh phải tiêu hủy để giúp người dân vùng trồng dâu nuôi tằm có điều kiện khôi phục sản xuất sau mỗi đợt bị thiên tai; UBND tỉnh đã tiếp nhận và đang tiếp tục nghiên cứu các quy định theo các nghị định mới để xem xét, nghiên cứu bổ sung danh mục, mức hỗ trợ theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư sớm bố trí đất tái định cư và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Bauxit nhôm giai đoạn 2. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã tiếp nhận và đang tiếp tục giải quyết, xử lý. Cụ thể, đối với hạng mục khai thác Bauxit nhôm 5 năm (2020 - 2024) đã được chấp thuận thu hồi đất là 327 ha. Trong đó, 253 ha đất của hộ gia đình, cá nhân được phân kỳ thu hồi trong 3 năm (từ 2019 đến 2021). Năm 2019 đã lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 75/83 ha và chi trả tiền cho các hộ dân. Năm 2020, kế hoạch thu hồi đất là 92 ha, đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 37/92 ha. Phần diện tích còn lại địa phương đang hoàn thiện việc xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất để tiếp tục lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định.

Cũng liên quan đến dự án Bauxít, cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thi công các tuyến đường vào khu tái định cư thuộc Dự án Tổ hợp Bau xít - Nhôm Lâm Đồng, nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân thuận tiện trong đi lại. UBND tỉnh đã tiếp nhận và đang tiếp tục giải quyết. Theo đó, Dự án đã đầu tư 23/25 tuyến đường, còn lại 2 tuyến đường chính D1 và D15 kết nối với đường trục chính ĐT.725 chưa được đầu tư do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Được biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành xong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, chỉ duy nhất còn 1 hộ dân đang khiếu nại. UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Lâm đôn đốc Ban Quản lý dự án và khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thi công hoàn thành tuyến đường trong năm 2021 để tạo điều kiện sớm nhất cho Nhân dân đi lại lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất...

NGUYỆT THU