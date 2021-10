Đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Đam Rông đã và đang tích cực triển khai, hoàn thiện các phương án ứng phó và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn trong mùa mưa bão.

Người dân nạo vét kênh, mương khơi thông dòng chảy các tuyến kênh thoát nước

Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Đam Rông có 79 công trình thủy lợi; trong đó, có 8 công trình thủy lợi hồ chứa nước nhỏ, 1 công trình thủy lợi chứa nước vừa, 1 công trình thủy lợi liên hồ chứa và 20 đập dâng kiên cố, 50 đập tạm. Các công trình hồ, đập trên phục vụ cho hơn 3.286 ha diện tích sản xuất của địa phương.

Vào thời điểm trước mùa mưa bão, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng (Ban QLDA ĐTXD & CTCC) huyện Đam Rông đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Đơn vị cũng tiến hành rà soát, xác định những vùng có công trình trọng điểm chịu ảnh hưởng do thiên tai, các công trình xuống cấp và các công trình đang xây dựng có nguy cơ chịu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Đối với các công trình này Ban sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành sửa chữa, nâng cấp và đề ra các biện pháp cụ thể để phòng, chống hiệu quả.

Ông Nguyễn Chí Bình - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện cho biết, hồ, đập do Ban quản lý đa phần là các hồ, đập vừa và nhỏ. Tùy theo số lượng công trình tại các xã, Ban sẽ phân công cán bộ thường xuyên đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ an toàn của các hồ, đập, hệ thống giao thông thủy lợi để phát hiện xử lý kịp thời những điểm hư hỏng, sạt lở gây mất an toàn tới công trình. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các xã có công trình xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân và đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Ngoài ra, các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên nạo vét kênh, mương khơi thông dòng chảy các tuyến kênh thoát nước, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi.

Theo ông Bình, qua kiểm tra, các công trình hồ, đập trên địa bàn huyện hiện tại vẫn đang hoạt động tốt, đảm bảo việc cung cấp nước tưới cho người dân sản xuất. Đối với một số công trình bị xuống cấp, hư hỏng nhỏ như hỏng cửa van điều tiết, bể kênh mương dẫn nước… Ban cũng đã lập kế hoạch sửa chữa để đảm bảo công tác quản lý vận hành cũng như việc cung cấp nước của các công trình.

Cụ thể, có 10 công trình thủy lợi hư hỏng nhỏ trên địa bàn 5 xã gồm: Đạ Tông, Đạ M’Rông, Rô Men, Liêng S’Rônh và xã Phi Liêng sẽ được sửa chữa, hoàn thành trong năm nay; 3 đập tạm Đơn Trang, Păng Út (xã Đạ Tông) và đập Đăk Liêng (xã Đạ Long) được nâng cấp thành đập kiên cố. Đặc biệt, đối với công trình đập dâng Đa Nhinh (xã Đạ Tông) bị lũ cuốn năm 2018 cũng đã có chủ trương đầu tư xây dựng mới, dự toán kinh phí khoảng hơn 5 tỷ đồng. Công trình này hiện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối năm nay. Đập dâng Đa Nhinh mới sẽ đảm bảo cung cấp nước sản xuất cho bà con tại thôn Đa Nhinh 1, Đa Nhinh 2 và thôn Liêng Trang 2. “Đối với các công trình đang trong giai đoạn thi công, Ban sẽ tăng cường giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công, cố gắng đảm bảo không xảy ra sự cố khi có thiên tai” - ông Bình chia sẻ.

Hiện, huyện Đam Rông có 20 công trình trọng điểm đảm bảo an toàn hồ chứa và các công trình thủy lợi. Đối với các địa phương có công trình trọng điểm như xã Phi Liêng với Công trình thủy lợi hồ chứa nước Phi Liêng; hồ chứa nước Đạ Nòng I tại xã Đạ Tông; hồ chứa nước Lăng Tô ở xã Đạ K’Nàng... cũng đã xây dựng các phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập. Bên cạnh việc thành lập Tiểu ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão công trình thủy lợi hồ chứa, các địa phương cũng xây dựng kịch bản trước và sau khi xảy ra bão; có phương án bảo đảm an toàn đập và cho vùng hạ du đập; lập kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập, dự kiến và kế hoạch ứng phó ở công trình đầu mối; chuẩn bị ứng cứu sơ tán người và tài sản trong trường hợp nguy hiểm; đồng thời, kiểm tra vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa bình thường bảo đảm an toàn cho người và tài sản khu vực vùng hạ du các khu vực thủy lợi, hồ chứa.

Đánh giá về khả năng phòng, chống lụt bão của các công trình thủy lợi, ông Bình nhận định: “Nhiều năm qua, nhờ được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp nên hiện tại các hệ thống đập, các tuyến kênh, mương thủy lợi, hồ chứa trên địa bàn huyện cơ bản đều đủ khả năng chống lũ, chống tràn theo mực nước thiết kế, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Tuy nhiên, Ban vẫn thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng do mưa lũ, không lơ là, chủ quan”.

Mặt khác, để đề phòng trường hợp mưa lũ lớn, mực nước các hồ chứa, các đập dâng có nguy cơ vượt mực nước lũ thiết kế, Ban cũng đã chuẩn bị các phương án cần thiết. Ngoài phân công lực lượng tuần tra, đơn vị sẽ phối hợp với các xã có công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh, mương và chuẩn bị vật tư, phương tiện phòng ngừa và ứng cứu cần thiết, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra. Cùng với đó, Ban sẽ báo cáo phòng, ban chức năng và UBND huyện để quyết định các phương án xả lũ. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân vùng hạ du.

NHẬT QUỲNH