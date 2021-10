Mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Đam Rông

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và hoạt động tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Đam Rông từng bước đạt hiệu quả, đi vào thực chất. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ, duy trì.

Thành viên Tổ tự quản ANTT Thôn 5, xã Rô Men nhắc nhở, phát khẩu trang cho người dân khi vào trong khu vực thôn

Trung tuần tháng 9, chúng tôi có dịp về địa bàn xã Rô Men, là xã trung tâm của huyện Đam Rông. Tại địa bàn cơ sở, Đại úy Bùi Văn Khanh, Trưởng Công an xã Rô Men cho biết thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường nên ngoài công tác chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn thì vấn đề bảo đảm ANTT luôn được chú trọng triển khai thực hiện.

Có mặt tại Tổ tự quản về ANTT dựng trước cổng Thôn 5, xã Rô Men, anh Giàng Văn Dản, Phó Bí thư chi bộ Thôn 5, phấn khởi cho biết Tổ tự quản về ANTT của thôn đã hoạt động được hơn 2 tháng nay theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác tham gia của 6 thành viên. Bà con tham gia vào tổ nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng nông thôn mới an toàn về ANTT, bảo vệ vùng xanh không có dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn thôn, bản. “Mô hình tự quản này vừa đảm bảo tình hình an ninh trong thôn, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ được vùng xanh nên bà con nhiệt tình ủng hộ, thường xuyên động viên anh em tham gia bảo vệ chốt” - anh Dản cho hay.

Đại úy Khanh cho biết thêm từ khi phường triển khai mô hình này, bà con trong thôn thấy được trách nhiệm và lợi ích của mình trong việc bảo vệ nơi mình sinh sống nên tham gia rất nhiệt tình. Từ đó, lực lượng Công an xã cũng có thêm thời gian để tuần tra, xử lý các vấn đề về ANTT. Từ sự chung sức, chung lòng của người dân, mô hình này đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt. 100% các con hẻm không có người lạ ra vào, không còn tình trạng tụ tập đông đúc, người dân tự nguyện và ủng hộ việc lập chốt nên rất ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, sát khuẩn tay, không có việc cần thiết thì không ra khỏi thôn, bản,…

Theo Công an huyện Đam Rông, hiện nay, toàn huyện có 15 mô hình phòng, chống tội phạm (PCTP), bảo đảm ANTT đang duy trì hoạt động. Trong đó, mô hình Tổ tự quản ANTT gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua được đánh giá phát huy hiệu quả tốt. Hầu hết các tổ tự quản về ANTT, mô hình PCTP đều duy trì hoạt động tích cực với những cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Trong đó, các tổ trưởng, tổ phó tổ tự quản đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong duy trì các hoạt động của tổ theo quy chế. Mặc dù không có phụ cấp nhưng các tổ trưởng, tổ phó ở nhiều nơi đã hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo.

Đội ngũ này đã chủ động xây dựng kế hoạch, ngoài hỗ trợ lực lượng Công an xã đảm bảo tình hình ANTT, PCTP còn vận động, tuyên truyền Nhân dân sống theo quy ước, hương ước thôn, bản, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo bảo vệ môi trường “Xanh - sạch - đẹp” trong thôn, tổ dân cư nơi mình sinh sống;…

Công an huyện Đam Rông cho biết, để đạt được kết quả đó, vai trò tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Đam Rông về đổi mới công tác phát động phong trào là hết sức quan trọng. Thông qua các mô hình đảm bảo ANTT đã cung cấp, hỗ trợ cho lực lượng công an xã, Công an huyện xác minh, điều tra các vụ việc, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật cũng như tham gia cảm hóa giáo dục những trường hợp người lầm lỡ, cai nghiện tại cộng đồng dân cư, vận động Nhân dân tự giác giao nộp súng tự chế, thuốc nổ, pháo nổ,...

Thời gian tới, Công an huyện Đam Rông sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa các mô hình đảm bảo ANTT được đánh giá hoạt động tốt tại cơ sở. Bên cạnh đó, với một số mô hình chưa được đầu tư, thiếu nguồn lực thực hiện, còn mang tính phong trào, thiếu tính vững chắc sẽ tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, giữ vững các xã đảm bảo “An toàn về ANTT và bảo đảm bình yên” trong tiêu chí số 19 về “quốc phòng và an ninh”.

C.PHONG - N.NGÀ