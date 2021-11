Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH và BHYT

Thực tiễn trong những năm qua đã chứng minh, việc tích cực tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đây cũng được xem là hai trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ BHXH ra quân tuyên truyền về BHXH, BHYT

So với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT từ đầu năm đến nay gặp không ít khó khăn. Song, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao của năm 2021, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến hết tháng 10/2021, tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh là 1.167.696 người, đạt 96,89% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 80.918 người, đạt 90,57% kế hoạch năm, tăng 2.752 người so với tháng trước; tham gia bảo hiểm BHTN là 72.246 người, đạt 89,78% kế hoạch năm, tăng 2.720 người so với tháng trước; tham gia BHXH tự nguyện là 15.500 người, đạt 64,35% kế hoạch năm, tăng 489 người so với tháng trước; tham gia BHYT là 1.152.196 người, đạt 97,55% kế hoạch năm.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, BHXH xác định tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT. Riêng trong tháng 10/2021, đã tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ ngày 23/10/2021 đến ngày 31/10/2021, qua đó đã phát triển được 759 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.309 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, cơ quan BHXH còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, thực hiện các chuyên đề có nội dung gắn với mục tiêu mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giải thích những vấn đề đang được xã hội quan tâm, liên quan đến chế độ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội hiểu đúng tính chất nhân văn của chính sách, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để thực hiện cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình tại các điểm tiêm ngừa vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bệnh cạnh đó, BHXH tỉnh còn thực hiện tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho người lao động đang tham gia BHTN, người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống loa phát thanh tại các xã, phường, thị trấn, Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, Fanpgae và Zalo của BHXH tỉnh.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn thực hiện 1 đợt livestream truyền thông chính sách BHXH tự nguyện trên fanpage BHXH tỉnh và kênh Youtube của BHXH tỉnh; qua đó đã thu hút được 5.309 lượt tương tác với 338 lượt chia sẻ, tiếp cận được 8.006 người; thực hiện đăng 34 bài về chính sách BHXH, BHYT, ứng dụng VssID trên fanpage BHXH tỉnh; 5 video về chính sách BHXH, BHYT trên kênh Youtube; 8 bài về chính sách BHXH, BHYT trên kênh Zalo của BHXH tỉnh.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, trong tháng 10 đã đăng 2 tin bài, 66 tin tức sưu tầm về hoạt động của BHXH tỉnh, số lượt truy cập trong tháng là 27.153 lượt.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, BHXH tỉnh phấn đấu đến hết tháng 11/2021 có 1.199.000 người trở lên tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thu BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 11 được 2.485 tỷ đồng trở lên; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn dưới 2,22% so với kế hoạch phải thu trong năm. Đồng thời, chi BHXH, BHYT, BHTN và chi quản lý bộ máy theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn, quy định của BHXH Việt Nam.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, BHXH toàn tỉnh tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2021, tập trung triển khai các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trọng tâm là: Chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc thu; giảm nợ; cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ATM); thực hiện dự toán chi KCB BHYT; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ...

N.MINH