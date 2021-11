Đề nghị xây 8 phòng học tại Tiểu khu 179 và Tây Sơn, Đam Rông

Đây là ý kiến phúc đáp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định nội dung giáo dục thuộc dự án sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179, khu vực Tây Sơn, huyện Đam Rông. Sở GDĐT cho rằng, xây dựng mới 1 phân trường mầm non và tiểu học tại khu vực Tây Sơn và xây dựng mới 1 phân trường mầm non và 1 phân trường tiểu học tại khu vực Tiểu khu 179 là thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, căn cứ việc đánh giá số học sinh trong độ tuổi đến trường hiện nay tại hai tiểu khu này từ 3-5 tuổi (độ tuổi mầm non), 6-11 tuổi (độ tuổi tiểu học), trên 11 tuổi (độ tuổi THCS) và căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đề nghị cần tính toán bố trí quỹ đất hợp lý, quy mô xây dựng phù hợp đối với các phân trường mầm non, tiểu học và THCS. Cụ thể, xây dựng các phân trường từ 6.500 m2 đến 7.000 m2, tăng quy mô xây dựng từ 4 phòng học lên 8 phòng học, nhằm hình thành phân trường mầm non và phân trường tiểu học và THCS tại các khu vực này, đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô, nhu cầu học tập của học sinh về lâu dài.

M.ĐẠO