Để nông thôn không rác thải

Là xã được chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường, Đức Phổ những năm gần đây đã có những nỗ lực vượt bậc để đưa địa phương mình thành một địa chỉ không rác thải “Xanh, sạch, đẹp” hàng đầu của huyện Cát Tiên.

Một con đường hoa đẹp của xã Đức Phổ

• TOÀN BỘ RÁC THẢI ĐƯỢC THU GOM

Đưa chúng tôi đi thăm các khu vườn mẫu trồng cây ăn trái của nhiều gia đình nằm dọc theo các con đường bê tông rộng rãi trong xã, ông Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Đức Phổ nói với tôi rằng đời sống người dân Đức Phổ những năm gần đây đang thay đổi rất nhanh.

Nằm cách trung tâm huyện chừng 4 km, Đức Phổ có tổng diện tích trên 1.135 ha, trong đó đất canh tác nông nghiệp chiếm hầu hết với gần 1.000 ha. Toàn xã có trên 780 hộ dân, gần 2.500 nhân khẩu, sinh sống tại 5 thôn, được đánh số từ Thôn 1 đến Thôn 5. Rất nhiều cư dân lập nghiệp nơi đây đến từ tỉnh Quảng Ngãi và cái tên xã mang tên của một huyện thuộc tỉnh này.

Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn, kinh tế - đời sống của người dân Đức Phổ những năm gần đây đã vươn lên một cách nhanh chóng.

Năm 2015, Đức Phổ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020, xã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Còn đến cuối năm nay, Đức Phổ đang “cán đích” xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường của huyện Cát Tiên.

Để đạt xã kiểu mẫu về môi trường, theo ông Biên, xã phải đạt các tiêu chí đặt ra, trong đó toàn bộ 100% chất thải rắn phải được thu gom và xử lý đúng theo quy định; 95% số hộ chăn nuôi trở lên có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sinh học. Xã cũng phải có ít nhất 2 mô hình tuyến đường hoa, cây xanh điển hình về “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”; trung tâm hành chính xã, các công trình phúc lợi công cộng ở xã và các thôn phải có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào kiên cố, khuôn viên được trồng cây bóng mát và có cây cảnh, hoa.

Cho đến nay, theo ông Biên, toàn bộ chất thải rắn của xã đã được thu gom và xử lý đúng quy định. Với chất thải rắn sinh hoạt, UBND xã lâu nay đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động dân cư phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải hữu cơ trong vườn nhà, tách rác thải vô cơ để bỏ vào đúng vị trí thu gom.

Tính đến nay đã có 669/784 hộ từ Thôn 1 đến Thôn 4 đăng ký tham gia việc thu gom rác thải của xã, đạt tỷ lệ trên 85%. Riêng tại Thôn 5 với 115 hộ dân đã thành lập tổ thu gom rác thải của thôn. Định kỳ thu gom rác thải vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, hợp đồng với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện để thu gom và xử lý rác. Đến hạn, người dân chuyển số rác này ra các điểm tập kết rác trên đường ĐH 93 để đơn vị thu gom của huyện chuyển về xử lý tại bãi rác huyện.

Với rác thải rắn y tế bao gồm chất thải thông thường và chất thải nguy hại, xã cũng hợp đồng với huyện thu gom và xử lý theo quy định. Hiện xã đã có 15 bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đặt rải rác trên các con đường trong xã. Định kỳ hằng quý xã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện thu gom và chuyển đi xử lý theo quy định của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm nay, ước tính xã đã thu gom và xử lý khoảng 1.200 kg bao bì hóa chất bảo vệ thực vật.

Trong chăn nuôi, theo ông Biên, toàn xã đến nay có 325 hộ dân có chuồng trại nuôi trâu, bò, heo, gà, vịt; tất cả qua kiểm tra đều cơ bản đạt vệ sinh môi trường, không có hộ gia đình nào vi phạm phải xử lý theo quy định.

• NHỮNG ĐƯỜNG HOA ĐẸP

Cho đến nay Đức Phổ không chỉ có 2 mà có khá nhiều các đường hoa đẹp như thế tại 3 thôn trong xã.

Đường hoa đẹp thứ nhất tại Thôn 3 dài khoảng 1 km chạy dọc theo các con đường bê tông trong thôn, 2 bên được người dân trồng các loại hoa, nhiều nhất là hoa Hoàng yến, các loại cây có lá đẹp dọc theo 2 bên đường. Hai bên đường có lắp điện chiếu sáng từ nguồn xã hội hóa, do người dân đóng góp, đảm bảo thắp sáng cho con đường ban đêm.

Đường hoa đẹp thứ hai nằm tại Thôn 2, có chiều dài khoảng 1,2 km. Hoa trồng nhiều nhất theo dọc hai bên đường bê tông là cây Hồng lộc và hoa cỏ lạc. Trên tuyến đường này được lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời từ nguồn hỗ trợ của nhiều đơn vị trong tỉnh.

Đường hoa thứ ba nằm ở Thôn 4, chiều dài chỉ chừng 0,5 km, ngắn hơn 2 đường hoa trên nhưng hoa nơi đây trồng khá đa dạng và khá đẹp mắt như cây Hồng lộc; Loa kèn, hoa tím, hoa Sam. Tuyến đường này cũng được lắp đặt 35 bóng đèn từ nguồn tài trợ và nguồn xã hội hóa của người dân trong thôn.

Cùng đó, Đức Phổ còn có những tuyến đường đẹp chạy dọc trong xã như tuyến đường ĐT 721 có chiều dài 4,1 km, 2 bên đường có những đoạn trồng Mai vàng do người dân đảm trách, phần lớn đường trồng cây phân tán do các đoàn thể như Cựu chiến binh, Công an xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đảm trách.

Không ngừng lại ở những đường hoa này, theo ông Biên, xã cũng đang vận động các thôn còn lại trồng thêm các tuyến đường hoa mẫu cho thôn mình, nhân rộng các mô hình đường hoa đã có lâu nay trong xã. “Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của xã giao nhiệm vụ và được các tổ chức đoàn thể trong xã thực hiện khá tốt; các con đường được trồng và chăm sóc thường xuyên. Những việc làm cụ thể này đã tạo sức lan tỏa phong trào xây dựng cảnh quan môi trường tại xã, hình thành tính tự giác, trở thành việc làm thường xuyên của tất cả mọi người dân trong xã” - ông Biên nhận xét.

Trong thời gian đến, theo ông Biên, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ cảnh quan môi trường, nhân rộng các tuyến đường hoa, mở rộng khu vực thu gom rác thải đến các tuyến đường thôn, phát huy hiệu quả Tổ tuyên truyền và thu gom rác thải ở các thôn. Xã cũng sẽ tiếp tục phát triển mô hình trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường giao thông; điều chỉnh quy hoạch, phát triển vùng chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, đưa địa phương của mình thành một địa chỉ không rác thải “Xanh, sạch, đẹp” hàng đầu của huyện Cát Tiên.

VIẾT TRỌNG