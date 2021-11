Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ những quy định không còn phù hợp

Thực hiện Chương trình hành động cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (giai đoạn 2020-2025) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (TTXTĐTTM&DL) chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại, lấy ý kiến các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh và đã tổng hợp được 140 ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gây cản trở đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vấn đề nhà kính trồng rau, trồng hoa cần có những quy chuẩn kỹ thuật kèm theo để xác định đối tượng miễn thuế

• NHIỀU ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN

Đối với Luật Doanh nghiệp năm 2020, đề xuất bỏ mục b, khoản 1, Điều 31 vì việc mở chi nhánh/văn phòng đại diện thuộc nhu cầu hoạt động sản xuất/kinh doanh thường xuyên của công ty, chỉ cần người đại diện theo pháp luật ký thông báo, không nhất thiết phải được bàn trong Hội đồng quản trị (HĐQT), thường 1 năm chỉ họp 1-2 lần. Nếu giữ mục này thì chỉ cần quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV) HĐQT/chủ sở hữu là đủ. Vì theo quy định, họp HĐTV/HĐQT phải ban hành nghị quyết thì việc bản sao biên bản họp là trùng lặp; quyết định của HĐTV/HĐQT/chủ sở hữu phải trên cơ sở nghị quyết. Đòi hỏi cả 3 văn bản trên là thừa, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện trên cơ sở nội dung các công văn đã trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng, về các kiến nghị những nội dung của Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và các văn bản liên quan đến danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018, về vấn đề “nhà kính trồng rau, trồng hoa có kết cấu thông thường” được xác định là vật tư trong nước đã sản xuất được hay chưa?

Đối với Tổng cục Hải quan, đề xuất sửa đổi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, về việc thay đổi tờ khai hải quan khi có sự thay đổi trọng lượng lô hàng, nhưng không ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế và chính sách mặt hàng.

Điều chỉnh Khoản 2, Điều 80, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp đối với quy định “Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc”, nên có cơ chế quản lý hộ kinh doanh phù hợp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể đăng ký được nhiều hộ kinh doanh, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Nên điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định giám sát tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, vì quy định này làm giảm tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu và làm kéo dài thời gian công bố xếp loại doanh nghiệp.

Sửa đổi Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để thống nhất và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, quy định tại Khoản 2, Điều 12 về nội dung “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”, là chưa được phù hợp, gây khó khăn và rủi ro cho các đối tác.

Sửa đổi quy định các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu nhập khẩu khi mua tem rượu nhập khẩu phải có giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực và đề xuất chỉ yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu chứ không cần phải có giấy phép phân phối rượu mới được mua tem rượu để dán trên sản phẩm.

• NHỮNG KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VÀ QUY ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Theo đó, đã có một số ý kiến kiến nghị về các lĩnh vực “nóng” đang tồn tại những bất cập cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như, huyện Đạ Huoai đã có kiến nghị về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và đề nghị điều chỉnh, bổ sung đối với các cơ sở sản xuất không phát sinh nước thải từ hoạt động sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, thì chỉ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; có quy định giao cho địa phương chấp thuận khu vực được sử dụng đất dôi dư trong quá trình san gạt, cải tạo mặt bằng được vận chuyển trong phạm vi của huyện và nộp phí theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiến nghị một số điểm không phù hợp về quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; bổ sung hành vi vi phạm đối với cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đề xuất ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

Đồng thời kiến nghị những điểm chưa phù hợp trong Luật Khoáng sản hay Luật Đất đai, ví dụ như được san gạt đối với địa hình đồi, núi, dốc… để tạo mặt bằng khi xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp; bỏ kế hoạch sử dụng đất hằng năm ở cấp huyện nhằm tránh vướng mắc trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở TN-MT cũng kiến nghị về vấn đề giao đất liên quan đến rừng và gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng cho các dự án; quy định cụ thể về tiến độ đầu tư liên quan đến Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đề xuất giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho đoàn người thực hiện quảng cáo; điều chỉnh quy định phải đăng ký hoặc thông báo với chính quyền cùng cấp về việc tổ chức hoặc ngừng tổ chức lễ hội, vì chủ yếu các lễ hội là do chính quyền địa phương tổ chức; quy định về quản lý các điểm chiếu phim công cộng, cơ sở chiếu phim tư nhân; quy định về quản lý xây dựng các công trình tượng, tiểu cảnh có kích thước nhỏ…

Riêng đối với lĩnh vực du lịch, Sở VH-TT&DL đề xuất xem xét chấp nhận chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; sửa đổi một số quy định trong công tác cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Điều 60 và Điều 62 của Luật Du lịch; bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về thuật ngữ chuyên môn, quy chuẩn “phù hợp” theo Điều 9, Nghị định 168/2017/NĐ-CP…

Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cần có quy định cụ thể về trình độ, ngành nghề đào tạo phù hợp với thuật ngữ “chuyên môn vận tải”; nên khuyến khích hoặc gia hạn lộ trình lắp camera trên phương tiện kinh doanh vận tải cho đến khi máy chủ tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đảm bảo được hoạt động thông suốt và hiệu quả; gia tăng giá trị thời hạn của Giấy khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe; xem xét nội dung phạt bổ sung khi chủ phương tiện là hợp tác xã mà lỗi vi phạm là của lái xe, hoặc lỗi vi phạm của doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng lái xe bị tước giấy phép…

Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị nội dung liên quan đến chính sách công nghệ, bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ. Đó là cần đồng bộ hóa hệ thống cơ chế, chính sách văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo… để đảm bảo việc thực thi hiệu quả, tạo động lực cho hoạt động khoa học và công nghệ; quy định chi tiết các mức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực khoa học công nghệ; đẩy nhanh tiến độ cấp văn bằng sở hữu trí tuệ; hoàn thiện hệ thống văn bản về quy chuẩn quốc gia và hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc.

Sở Công thương kiến nghị về quy định cấp chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, chủ sở hữu cửa hàng kinh doanh xăng dầu…; quy định về an toàn hóa chất và điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, kinh doanh khí; về Luật An toàn thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm…

Các doanh nghiệp và sở, ngành cũng kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, liên quan đến các luật và văn bản dưới luật. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi hoặc bãi bỏ Đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Sở GT-VT kiến nghị về Đề án “Quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải” chưa phù hợp với quy định hiện hành, mức doanh thu ấn định thuế cao hơn so với các địa phương khác… Huyện Di Linh đề nghị có hướng dẫn về thực hiện hợp tác công tư PPP và bổ sung danh mục lĩnh vực xã hội hóa đầu tư trên địa bàn.

Trung tâm XTĐTTM&DL đề xuất ban hành quy định thủ tục thu hút đầu tư mới đối với các dự án kêu gọi vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư chung trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; xây dựng và ban hành kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh để cải thiện chỉ số PCI; ban hành Quyết định khởi nghiệp mới thay thế cho Quyết định 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 cho phù hợp với tình hình thực tế; ban hành quy định về Quy chế tổ chức, xét duyệt, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu…

LÊ HOA