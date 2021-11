Lâm Hà: Tìm 2 người trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung

(LĐ online) - Sáng 25/11, UBND huyện Lâm Hà ra thông báo tìm 2 người là Huỳnh Thị Bích Lệ (20 tuổi, ngụ tại Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Trung Phong (16 tuổi, ngụ thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Tân Văn (Lâm Hà).

Trước đó, ngày 18/11, bà Lệ và ông Phong cùng một nhóm người dân Ninh Thuận lên xã Đan Phượng (Lâm Hà) làm thuê. Khi đến Trạm Y tế xã Đan Phượng test nhanh Covid-19 phát hiện dì của bà Lệ và ông Phong dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa đi điều trị bệnh nhân Covid-19 tại dốc 800 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà.

Ngay sau đó, bà Lệ và ông Phong được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Tân Văn (Lâm Hà). Đến 15 giờ ngày 24/11, nhân viên y tế phát hiện 2 người này sốt trên 38 độ C nên đã chuyển sang phòng cách ly riêng biệt để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, đến 19 giờ ngày 24/11 thì bà Lệ và ông Phong đã tìm cách trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Liên quan đến việc cả 2 người này trốn cách ly y tế tập trung, UBND huyện Lâm Hà đề nghị người dân khi phát hiện bà Lệ và ông Phong yêu cầu liên hệ với công an hoặc cơ sở y tế gần nhất đưa về cách ly tập trung theo quy định. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà khẩn trương phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và Công an huyện Ninh Phước, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) truy tìm 2 trường hợp trên đưa về khu cách ly tập trung.

Mọi thông tin về 2 trường hợp nêu trên, người dân, cơ quan, tổ chức hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0888.456.865 của Phòng Y tế huyện Lâm Hà để sớm đưa bệnh nhân về nơi cách ly, điều trị theo quy định.

TIẾN DÂN