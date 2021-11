Ngang nhiên rào đường, chiếm đất của nhiều hộ dân

Không có căn cứ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh là đất của mình, trong khi đất các hộ dân đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hợp pháp, thế nhưng ông Bình vẫn ngang nhiên rào đường, chiếm đất của 3 hộ dân bên cạnh. Vụ việc không chỉ khiến người dân bức xúc, lo lắng mà còn gây ảnh hưởng xấu, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đường đi chung của 3 hộ dân và 1.500 m2 đất của ông Ngô Công Trung đang bị ông Phạm Quang Hòa Bình rào chắn chiếm dụng trái phép

• DÙNG “LUẬT RỪNG” ĐỂ RÀO ĐƯỜNG, CHIẾM ĐẤT

Trong thời gian hơn 1 tháng qua, các hộ dân gồm: ông Ngô Công Trung (ngụ tại TP Bảo Lộc), bà Trần Vũ Kiều Ly và bà Nguyễn Thị Lâm cùng ngụ tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đành bất lực nhìn ông Phạm Quang Hòa Bình (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) dùng cọc bê tông và lưới B40 rào bịt kín đường đi vào vườn sản xuất. Đáng nói trong 3 hộ dân này, thì hộ ông Ngô Công Trung đang bị ông Bình đúc cọc bê tông và lưới B40 rào chắn chiếm 1.500 m2 đất nông nghiệp ông Trung đang sử dụng. Tương tự, bà Nguyễn Thị Lâm cũng bị ông Bình dùng máy múc đào phá cây cà phê và chiếm hơn 300 m2 đất sản xuất của gia đình.

Cụ thể, ngày 7/10/2021, ông Ngô Công Trung từ TP Bảo Lộc vào vườn thì thấy 4 thửa đất của gia đình, có tổng diện tích 1.500 m2 đã bị ông Phạm Quang Hòa Bình chôn cọc bê tông và lưới B40 rào chắn chiếm dụng trái phép toàn bộ diện tích này. Ông Ngô Công Trung bức xúc: “Thấy toàn bộ đất và đường đi bị rào chắn, nên tôi đã tiến hành gỡ bỏ lưới B40 để vào vườn. Khi tôi đang gỡ rào thì ông Bình cùng 2 người con trai mang theo dao rựa ra cản trở hù dọa. Bản thân ông Bình còn đấm vào mặt tôi 2 cái, rồi cho con trai lái máy múc vào đào xới ranh giới phân chia đất đai do UBND xã Lộc Thành và các ngành chức năng huyện Bảo Lâm đóng cọc phân chia trước đó”.

Tương tự như ông Trung thì gia đình bà Nguyễn Thị Lâm có vườn sản xuất cà phê bên cạnh đã được cấp GCNQSDĐ cũng bị ông Bình chiếm dụng trái phép hơn 300 m2. “Đất gia đình tôi sản xuất ổn định từ lâu và năm 2012 được Nhà nước cấp GCNQSDĐ. Sau thời gian dài sản xuất ổn định, không xảy ra tranh chấp với ai, thì từ đầu tháng 10/2020, ông Bình đưa máy múc vào múc đào phá cà phê lấn chiếm. Từ đó đến nay, mỗi lần tôi và con trai vào sản xuất thì bị ông Bình hăm dọa, xua đuổi. Giờ ông ấy lại dùng lưới sắt rào luôn đường vào vườn khiến gia đình tôi và 2 hộ dân khác không có đường đi lại nên ai cũng bức xúc, lo lắng” - bà Lâm phản ánh.

Riêng gia đình bà Trần Vũ Kiều Ly bị ông Bình rào đường đi chung vào vườn sản xuất. Không có đường đi lại, buộc gia đình bà Ly phải xin đi nhờ qua vườn hàng xóm bên cạnh. Bị ông Bình ngang nhiên rào đường đi chung và lấn chiếm đất trái phép, các hộ dân đã có đơn gửi UBND xã Lộc Thành và các cơ quan pháp luật cầu cứu can thiệp. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến 3 hộ dân bức xúc, lo lắng.

Làm việc với chúng tôi, ông Phạm Quang Hòa Bình cho rằng: “Diện tích đất mà ông Trung và bà Lâm đang sử dụng và kể cả con đường các hộ đang đi do của mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Vui để lại. Việc Nhà nước cấp sổ cho các hộ này là không đúng, nên tôi phải rào chắn lấy lại. Tôi không nói nhiều, vì đây là đất mẹ tôi để lại cho tôi nên bất cứ ai cũng ko được đụng đến”.

CẦN CÓ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NGHIÊM

Ông Đỗ Ngọc Cần - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) cho biết: Việc lấn chiếm, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Phạm Quang Hòa Bình và các hộ dân đã diễn ra kéo dài từ năm 2016 đến nay. Phần lớn các hộ bị ông Bình lấn chiếm đều tự lấy lại được đất. Riêng 1.500 m2 mà ông Bình đang rào chiếm thuộc quyền sở hữu của ông Ngô Công Trung vừa chuyển nhượng lại của bà Huỳnh Thị Tỷ. Trước đây, hộ ông Nguyễn Xuân Du và bà Huỳnh Thị Tỷ (ngụ tại Phường 9, TP Đà Lạt) có 4 thửa đất thuộc các thửa 520, 521, 522 và 523 thuộc tờ bản đồ 33 được UBND huyện Bảo Lâm cấp GCNQSDĐ từ năm 2012 bị ông Bình chiếm dụng nên 2 bên đã kiện ra tòa.

Theo các hồ sơ lưu giữ tại UBND xã Lộc Thành cho thấy, vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Bình và bà Tỷ đã được Tòa an Nhân dân (TAND) huyện Bảo Lâm đưa ra xét xử vào ngày 29/9/2017. Căn cứ các hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên toàn bộ 4 thửa đất 520, 521, 522 và 523 (tờ bản đồ 33, Thôn 16, xã Lộc Thành) thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nguyễn Xuân Du và bà Huỳnh Thị Tỷ. Sau đó, ông Phạm Quang Hòa Bình có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Lâm Đồng. Ngày 18/6/2018, TAND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Tỷ và ông Bình ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án của Toàn án Nhân dân huyện Bảo Lâm và tuyên 4 thửa đất nói trên thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Thị Tỷ.

Ngày 29/5/2020, Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Bảo Lâm đã ra quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Phạm Quang Hòa Bình; đồng thời, tiến hành các biện pháp cưỡng chế và buộc ông Bình trả lại 4 thửa đất 520, 521, 522 và 523 (tờ bản đồ 33, Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), với tổng diện tích 1.500 m2 cho bà Huỳnh Thị Tỷ theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đỗ Ngọc Cần - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, sau khi Chi cục THADS ra quyết định cưỡng chế buộc ông Bình giao toàn bộ diện tích đất chiếm dụng trái phép cho bà Tỷ thì việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa 2 bên tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, từ khi bà Huỳnh Thị Tỷ chuyển nhượng lại 4 thửa đất nói trên cho ông Ngô Công Trung vào cuối tháng 7/2021 đến nay, thì ông Bình lại tiếp tục tranh chấp với ông Trung và một số hộ dân khác có đất sản xuất gần đất ông Trung. Trên thực tế, diện tích hơn 3,2 ha thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Vui (mẹ ông Bình) hiện ông Bình đang sử dụng thuộc thửa 267, tờ bản đồ 32 (Thôn 16, xã Lộc Thành) và không liên quan đến đất các hộ dân thuộc tờ bản đồ 33.

“Hành vi dùng cọc bê tông, lưới B40 rào chắn đường đi chung thể hiện trên bản đồ địa chính và chiếm dụng đất ông Trung, bà Lâm của ông Phạm Quang Hòa Bình là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật; đồng thời gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Trung và các hộ dân, UBND xã đã giao Công an xã tiến hành xác minh, giải quyết. Sau khi Công an xã báo cáo vụ việc, nếu vượt thẩm quyền, chúng tôi sẽ chuyển UBND huyện và các cơ quan chức năng cấp trên giải quyết dứt điểm vụ việc này để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương” - ông Đỗ Ngọc Cần cho hay.

Thiếu tá Trần Văn Đức - Trưởng Công an xã Lộc Thành, cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn của các hộ dân bị ông Phạm Quang Hòa Bình rào đường, chiếm đất và đe dọa, Công an xã đã tới hiện trường ghi nhận vụ việc. Chúng tôi đã 2 lần mời ông Bình lên làm việc để giải quyết vụ việc, tuy nhiên ông Bình không hợp tác. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ vụ việc báo cáo Công an huyện Bảo Lâm để có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của ông Bình theo quy định của pháp luật”.

HẢI ĐƯỜNG