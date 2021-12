Khuất tất trong quản lý đất công tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Theo đơn phản ánh gửi đến các cơ quan báo chí, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đang có những khuất tất trong việc quản lý, cho thuê đất công của nhà trường, tạo dư luận không tốt và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do bị đề nghị chấm dứt hợp đồng đột xuất nên doanh nghiệp không dám đầu tư tiếp và dâu bị chết khô.

• HAI HỢP ĐỒNG TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

Theo phản ánh của đại diện Chi nhánh Công ty TNHH MTV Createstar Việt Nam (tại Đà Lạt), năm 2017, doanh nghiệp có làm hợp đồng thuê của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt hơn 5.200 m2 đất để phục vụ làm trang trại trồng Dâu tây. Tuy nhiên, đến nay, thời gian hợp đồng chưa hết, hiệu lực hợp đồng chưa chấm dứt thì phía nhà trường lại liên tục yêu cầu công ty dỡ bỏ lán trại sản xuất. Ông Đoàn Đình Duy - Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH MTV Createstar Việt Nam tại Đà Lạt cho biết, ngày 26/9/2017, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt đã ký hợp đồng cho Công ty Createstar Việt Nam thuê hơn 5.200 m2 với giá 12.000.000/1.000 m2. Thời hạn hợp đồng là 7 năm (từ 1/10/2017 đến 1/10/2024 và hợp đồng được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ 1/10/2017 đến ngày 1/10/2020; giai đoạn 2: từ ngày 1/10/2020 đến 1/10/2022; giai đoạn 3: Từ ngày 1/10/2022 đến 1/10/2024. Phương thức thanh toán tiền thuê đất cũng theo 3 đợt tương ứng hợp đồng, với tổng cộng số tiền là 436,8 triệu đồng. Trong giai đoạn 1, Công ty Createstar Việt Nam đã chuyển cho Công đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (đơn vị cho thuê) số tiền 187,2 triệu đồng theo phiếu thu ngày 17/10/2017”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hợp đồng cho thuê đất của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Createstar Việt Nam sai quy định của pháp luật nên bị tố cáo và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã thành lập đoàn vào làm việc. Để đối phó với Đoàn Thanh tra, nhà trường đã thảo thêm một bản hợp đồng khác và nhờ ông Đoàn Đình Duy ký. Tuy nhiên, bản hợp đồng sau được nhà trường nhờ ông Duy ký khoảng tháng 4/2018 nhưng lại đề ngày 1/6/2017, trước cả bản hợp đồng thứ nhất được xác lập. Bản hợp đồng sau này do ông Trần Đình Sơn lúc đó là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt đại diện nhà trường ký (nay ông Sơn đã nghỉ hưu). Tuy nhiên, bản hợp đồng sau lại đề ngày trước bản hợp đồng cũ và có nhiều nội dung như diện tích, số tiền thuê lại khác với bản hợp đồng trước. Theo ông Đoàn Đình Duy, bản hợp đồng sau là do nhà trường nhờ ông ký để đối phó với thanh tra Bộ, còn trên thực tế những nội dung trong bản hợp đồng là không có, do vậy bản hợp đồng này không thể bãi bỏ hiệu lực của bản hợp đồng mà Công ty Createstar Việt Nam kí với ông Thắng trước đó. Từ chỗ chỉ một mảnh đất cho thuê nhưng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt lại xác lập hai bản hợp đồng có nhiều điểm khác nhau về diện tích cũng như giá trị cho thuê dẫn đến doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi trong sản xuất, có nguy cơ phá sản.

• SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ tố cáo của công dân, Bộ VHTTDL đã lập Đoàn Thanh tra các nội dung theo đơn thư. Ngày 23/10/2019, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cũng đã ký Văn bản số 4282/BVHTTDL-KHTC về việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công gửi Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt. Trong văn bản trên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ: Qua xem xét, việc Trường CĐ Du lịch Đà Lạt sử dụng mặt bằng vào hoạt động liên kết, hợp tác trồng dâu khi chưa được phép của cấp thẩm quyền là không đúng quy định pháp luật về tài sản công và các văn bản hướng dẫn của Bộ. Bộ VHTTDL yêu cầu Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt chấm dứt và thanh lý hợp đồng hợp tác trồng dâu nêu trên, chậm nhất trước ngày 31/12/2019.

Như vậy, việc Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tự ý cho thuê đất khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và cơ quan chủ quản là Bộ VHTTDL là hoàn toàn sai trái. Khi Thanh tra vào cuộc, nhà trường không chấm dứt ngay việc làm sai trái này mà sử dụng một bản hợp đồng khác để đối phó nhằm qua mặt các cơ quan cấp bộ, dẫn đến hệ lụy lâu dài đến nay vẫn chưa xử lí dứt điểm được. Điều này không chỉ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, mà việc xử lý các sai phạm rất khó khăn, kéo dài gây bất bình trong dư luận..

Theo đại diện Chi nhánh Công ty TNHH MTV Createstar Việt Nam thì sau khi hợp đồng được ký kết, có hiệu lực, doanh nghiệp đã đầu tư nhà kính, hệ thống tưới phun tự động, giá thể, cây giống với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong khi bản hợp đồng ký với công đoàn nhà trường vẫn còn hiệu lực mà nhà trường yêu cầu tháo dỡ, dừng sản xuất là vô lý. Nếu nhà trường buộc tháo dỡ, chấm dứt hợp đồng mà không được bồi thường thỏa đáng doanh nghiệp sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ngoài cho thuê đất không đúng quy định, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt còn bị tố cáo, phản ánh về việc cho triển khai xây dựng Khu trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe (Trường lái) khi chưa được phê duyệt đề án và một số vấn đề sai phạm khác.

Qua trao đổi với phóng viên, ông Phan Minh Đạt, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt cho biết: Hợp đồng cho thuê đất với doanh nghiệp được thực hiện từ thời ông Trần Đình Sơn làm Hiệu trưởng. Hiện nay, theo kết luận của Thanh tra Bộ, nhà trường đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng, tháo dỡ nhà kính nhưng rất khó khăn do doanh nghiệp không hợp tác. Còn Trường lái cũng được triển khai từ thời ông Sơn làm hiệu trưởng và hiện nay phát hiện không đúng quy định nên đã đình chỉ xây dựng.

DUY NGUYỄN