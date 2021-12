Lâm Hà vận động 17,6 tỉ đồng xây dựng công trình nông thôn

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà đã vận động Nhân dân đóng góp 17,6 tỉ đồng để xây dựng các công trình khu vực nông thôn.

Số tiền nói trên được sử dụng đầu tư xây dựng 53/58 công trình nông thôn trên địa bàn Lâm Hà. Ngoài đầu tư vào các công trình giao thông, nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng... Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà cũng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp đăng ký xây dựng các mô hình khu dân cư tiêu biểu, mô hình khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”, “Tuyến đường an toàn giao thông”, “Camera an ninh” tại khu dân cư. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống.

C.PHONG