Thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế

Quá trình sản xuất nông nghiệp tại Đà Lạt thời gian qua đã phát sinh một lượng lớn rác thải từ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay thành phố đã triển khai xây dựng bể, lắp đặt thùng chứa vỏ thuốc. Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng vẫn còn khá nhiều tồn tại trong việc xử lý loại rác thải này.

Tuy có thùng đựng rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nhưng thực tế nhiều người dân vẫn chưa có ý thức trong việc phân loại rác và vứt rác đúng quy định

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương hiện nay đã và đang trở thành một xu thế phát triển tất yếu. Tuy nhiên, quá trình này cũng đã tạo ra những mặt trái, đó là tình trạng ô nhiễm và suy giảm chất lượng môi trường. Đặc biệt, do tập quán canh tác lạc hậu và người dân còn kém về ý thức bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Lạt về công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, qua gần 4 năm triển khai thực hiện trên địa bàn, ý thức của người dân cũng đã được nâng cao hơn, tăng tỉ lệ thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc BVTV nói riêng và chất thải nguy hại trong nông nghiệp nói chung. Thành phố cũng đã xây dựng kho lưu chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại Bãi rác Cam Ly với diện tích 80 m2; thu gom và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển, xử lý được 20.081 kg bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Tổng số bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn hiện có là 238 bể.

Cùng với rất nhiều hoạt động tuyên truyền, cũng phải ghi nhận rằng, trong những năm gần đây, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường liên quan đến công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải, đặc biệt là bao bì thuốc BVTV sau sử dụng của nông dân đã dần được nâng cao. Người dân sau khi được tuyên truyền, tập huấn đã hiểu được trách nhiệm trong việc phân loại, thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng. Thành phố thời gian qua cũng đã triển khai dự án và xây dựng mô hình thí điểm thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng tại Phường 12; xây dựng 25 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại 14 Hội Nông dân phường, xã; tập huấn việc sử dụng và thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tổ chức in và phát tờ rơi tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng và công tác thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng,… Tuy nhiên, thực tế công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cũng như các loại chất thải nguy hại khác từ hoạt động nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt so với số lượng nông dân sử dụng đến nay còn tồn tại nhiều hạn chế và cần sự vào cuộc, nỗ lực hơn nữa. Bởi phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, công tác thu gom, xử lý vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi, cụ thể như bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cũng như các loại chất thải nguy hại khác từ hoạt động nông nghiệp chưa được thu gom xử lý triệt để, vẫn còn tình trạng các loại chất thải này bị thải bỏ trực tiếp ra môi trường, trôi ra một số con suối, hồ sau những cơn mưa lớn. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành công tác phân loại, thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng của người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng người dân khi thu gom vứt rác vẫn để chung các loại chất thải thông thường khác vào các thùng chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng và ngược lại. UBND thành phố Đà Lạt cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá rằng, tần suất thu gom, việc bố trí các tuyến đường và vị trí thu gom chất thải hiện còn chưa hợp lý, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hạn chế nữa là kinh phí bố trí thu gom và xử lý còn thiếu, chưa huy động được các nguồn lực tham gia vào để xã hội hóa việc thu gom và xử lý. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thu gom và xử lý chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp. Một bất cập nữa, đó là hiện thùng chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Lạt có tới 5 loại khác nhau do các đơn vị khác nhau lắp đặt, các loại bể chứa lại không đồng bộ về kích thước, vật liệu, màu sắc, nên cũng gây khó cho người dân trong quá trình phân loại…

Hiện nay, vấn đề môi trường liên quan đến chất thải rắn và chất thải nguy hại đang được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác thu gom, lưu trữ, xử lý được quy định cụ thể tại rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Để giải quyết tốt bài toán rác thải nguy hại, đặc biệt là rác thải nông nghiệp, cần thiết phải có các phương pháp hiệu quả hơn và đặc biệt là phải nâng cao tỷ lệ tổ chức thu gom, phân loại chất thải tại nguồn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tạo thói quen cho người dân gom rác bỏ vào nơi quy định, phân loại rác, không vứt chai, bao bì thuốc BVTV bừa bãi các sông, suối, đồng ruộng… Đặc biệt, cần tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi bỏ rác không đúng quy định.

NGUYỄN NGHĨA