Giữ cho Đà Lạt thêm xanh và đẹp

Đã từ lâu, người Đà Lạt hình thành ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp của thành phố. Không những thế, công dân Đà Lạt còn tích cực xây dựng khuôn viên, công viên, hàng rào, ngõ xóm... nơi mình sinh sống ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, trường học... cũng thường xuyên quan tâm, đầu tư xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Đó cũng là thành quả mà Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt hình thành, duy trì nhiều năm qua và tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng khu dân cư...

Các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng đầu tư khuôn viên xanh - sạch - đẹp

Khi tôi viết bài này thì tin vui đến với toàn thể cán bộ và Nhân dân thành phố, đó là Đà Lạt vinh dự được nhận giải thưởng cao quý “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2022”. Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San cùng các phòng chức năng trực tiếp đi dự, nhận phần thưởng cao quý và ý nghĩa này tại sự kiện “Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á- ATF 2022” từ ngày 18-20/1/2022 tại Sihanoukville - Campuchia.

Việc duy trì, đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp” và vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình hưởng ứng tham gia Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” được tổ chức hằng năm là hoạt động thường xuyên liên tục, được kế thừa và phát triển trong nhiều năm qua của thành phố Đà Lạt. Qua đó, nhằm khơi dậy, phát huy nội lực giữ gìn, tôn tạo thành phố theo hướng văn minh, thân thiện, phát triển bền vững.

Được biết, Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” năm 2021 tiếp tục được duy trì, triển khai ở 2 cấp (phường, xã và thành phố) gồm các nhóm tham gia dự thi là hộ gia đình, khu dân cư; trường học; cơ sở tôn giáo; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Cơ cấu giải rất phong phú, đa dạng, tạo điều kiện nhân rộng phong trào trong khu dân cư. Trong đó, bao gồm nhóm hộ gia đình với các loại hình: nhà biệt lập, nhà liên kế, nhà cấp 4, căn hộ chung cư, hàng rào hoa. Còn tại khu dân cư, Ban Tổ chức hội thi cơ cấu với giải thưởng cho đường hoa, tiểu công viên hoa. Cơ cấu giải tại thành phố có thêm nhóm cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị, trường học.

Vừa qua, Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” lần thứ 16 năm 2021 của thành phố có tổng cộng 38.881/41.893 (92,8%) hộ gia đình đăng ký hưởng ứng. Về đăng ký tham gia hội thi có 14.295/41.893 hộ gia đình (34,1%), 66/66 trường học trực thuộc thành phố, 2/12 trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, 77/107 cơ sở tôn giáo, 152 cơ quan đơn vị. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị, trường học đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như thường xuyên duy trì việc trồng mới, tôn tạo hoa viên, chăm sóc, bổ sung thêm hoa, cây xanh, cây cảnh...

Bên cạnh đó, các phường, xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện văn minh đô thị, không lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán, tự tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định, ký cam kết không đổ rác thải, phụ phẩm nông nghiệp xuống mương suối; bỏ rác đúng thời gian và nơi quy định... Còn tại các cơ quan, đơn vị, phong trào “Xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị gắn với nội dung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị trong khối trường học trong năm 2021 không tổ chức dạy học trực tiếp do tình hình dịch COVID-19, nhưng vẫn tiến hành phân công cán bộ, công chức, nhân viên trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên.

Qua việc tổ chức hội thi, đã làm nổi lên nhiều mô hình, điển hình tốt như với nhóm cơ sở tôn giáo, dòng tu: Tiêu biểu có Chùa Vạn Đức (xã Tà Nung), Tịnh xá Ngọc Đà (Phường 7), Thánh thất Cao Đài (Phường 11); Tu viện Vinh Sơn (Phường 5). Nhóm cơ quan, đơn vị: Tiêu biểu có cơ quan Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trường Đại học Yersin Đà Lạt, cơ quan Thành ủy, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng... Nhóm trường học có Trường THPT Trần Phú, Tiểu học Nam Hồ, Mầm non 12, Mầm non Tà Nung. Nhóm khu dân cư có Tiểu công viên hoa Tổ dân phố 6, Phường 2; Tiểu công viên Tổ dân phố 12, Phường 3; Tiểu công viên hoa An Sơn, Tổ dân phố 17, Phường 4. Đường hoa tiêu biểu có đường hoa tổ Nguyễn Du, Phường 9; đường hoa tổ dân phố Trần Quang Diệu, Phường 10; đường hoa tổ dân phố Nguyên Tử Lực 4, Phường 8... Nhóm hộ gia đình, nhà biệt lập tiêu biểu có hộ gia đình ông Lê Minh Dũng, B39 Khu quy hoạch Golf Valley, Phường 2; nhà liên kế có hộ gia đình ông Lê Trần Quang Trí, 248 Tô Ngọc Vân, Phường 2...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức, số lượng giải thưởng cho nhóm hộ gia đình và khu dân cư ít hơn so với các năm trước do nhân tố mới tham gia chưa nhiều và việc đầu tư cho một công trình xanh, sạch, đẹp mới đòi hỏi cần thời gian dài. Nhóm nhà chung cư năm nay có đẹp hơn nhưng tham gia vẫn còn ít.

Trao đổi về những dự định trong thời gian đến, ông Nguyễn Quang Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt cho biết: Thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân tích cực tham gia xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, thân thiện hướng đến hiện đại, xây dựng thành phố thông minh” gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng khu dân cư, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy sức mạnh toàn dân trong việc giữ gìn, tôn tạo cảnh quan, môi trường thành phố theo hướng văn minh, thân thiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thường xuyên phong trào “Xanh - sạch - đẹp”; tổ chức đăng ký tham gia Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” gắn với nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa với phong trào thi đua chung tại cơ quan, đơn vị. Mặt trận, các đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân ở địa bàn dân cư hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo ý thức, thói quen tốt trong Nhân dân gắn việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, gia đình đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp gắn với việc bình xét, kiểm tra công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới năm 2022. Tất cả hướng đến giữ gìn và xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện, làm hài lòng du khách, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường cho thành phố một cách bền vững.

NGUYỆT THU