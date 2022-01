Phản hồi: Bảo Lâm - Xử phạt các phương tiện chở đất lưu thông trên Tỉnh lộ 725

(LĐ online) - Sau khi Báo Lâm Đồng Online có bài viết “Xe chở đất không phủ bạt vô tư lưu thông trên Tỉnh lộ 725” phản ánh về tình trạng xe ben “có ngọn” vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, Công an huyện Bảo Lâm và UBND các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Chủ xe chở đất vi phạm bị Công an huyện Bảo Lâm mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính

Theo đó, Công an huyện Bảo Lâm đã giao Đội Cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan mà Báo Lâm Đồng Online phản ánh. Qua xác minh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bảo Lâm đã mời 2 chủ xe ô tô chở đất lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính xử phát 3 triệu đồng/trường hợp vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cùng với đó, UBND xã Lộc Bắc cũng đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với 1 tài xế xe chở đất. Đồng thời, Công an huyện Bảo Lâm và xã Lộc Bắc đã yêu cầu các chủ xe và tài xế ký cam kết tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, Công an huyện Bảo Lâm và UBND 2 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo đã phối hợp mời 5 chủ doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động san lấp mặt bằng tại 2 địa phương này lên làm việc và ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp đang san gạt mặt bằng, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với UBND xã Lộc Bắc lập biên bản vi phạm và giao chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

HẢI ĐƯỜNG