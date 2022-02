Di linh: Vụ tai nạn xe tải tông sập nhà dân, nỗi đau xé lòng bao trùm xóm nhỏ

(LĐ online) - Vụ tai nạn giao thông xe tải tuột dốc tông sập nhà dân đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu bé và làm người cha khốn khổ trọng thương chưa biết sống chết ra sao khiến cả xóm nghèo bao trùm tang thương ngay dịp đầu xuân năm mới khiến ai cũng quặn lòng thương cảm. Hoàn cảnh đáng thương bị tai họa giáng xuống vào buổi chiều định mệnh là vợ chồng anh K’Tuyn, 33 tuổi và chị Ka Mai, 31 tuổi (ngụ Thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh).

Căn nhà nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào chiều 14/2 là đống đổ nát tang thương

BUỔI CHIỀU ĐỊNH MỆNH

Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng 2 cháu bé Ka Sụy (4 tuổi) và K’Bin (2 tuổi) (con gái và con trai của vợ chồng anh K’Tuyn và chị Ka Mai) xảy ra vào chiều 14/2. Thông tin từ cơ quan công an, vào thời điểm trên, xe tải chở gạch mang biển số 49H – 006.52 do tài xế Bùi Minh Lúc (32 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) điều khiển đang dừng giao gạch cho một hộ dân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 150 m. Sau khi cho xe tải tấp vào lề đường để bỏ gạch, rồi tài xế xuống xe để kiểm tra làn đường dành cho phương tiện lưu thông. Khi tài xế Lúc vừa quay lại cabin thì chiếc xe tải cứ thế trôi tự do lao thẳng vào nhà anh K’Tuyn ở cuối dốc gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Nói về buổi chiều định mệnh tang thương, những người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân kể lại: Vào thời điểm trên, khi nắng chiều sắp tắt, chị Ka Mai từ trong căn nhà gỗ lợp tôn tồi tàn dắt xe máy ra khỏi nhà để chuẩn bị đi đón 2 người con trai 12 tuổi và 5 tuổi đang sắp tan trường. Còn anh K’Tuyn ở trong nhà trông 2 con nhỏ. Chị Ka Mai vừa gạt chân chống dựng xe máy ngay trước cửa nhà thì phát hiện xe tải từ trên dốc đang lao thẳng vào nhà. Chỉ trong chốc lát, không kịp kêu chồng, chị Ka Mai đã bị xe tải hất văng ra xa. Còn chiếc xe tải đã nằm gọn trong căn nhà cùng đống đổ nát. Một lát sau người vợ khốn khổ cùng bà con hàng xóm bới tìm trong đống đổ nát thì cảnh tượng kinh hoàng khiến ai cũng quặn lòng đau đớn. Trong đống đổ nát, anh K’Tuyn đang thoi thóp, 2 chân bị gãy dập nát. Còn 2 người con bé bỏng, ngây thơ của anh chị đã không còn hơi thở và rời xa gia đình mãi mãi. Cảnh tượng kinh hoàng khiến bà con lối xóm ai nấy không cầm được nước mắt.

Bà Ka Bkồm, hàng xóm của gia đình nạn nhân nói trong nước mắt: “Gia đình chúng nó (gia đình anh K’Tuyn – PV), sống hòa đồng, đối nhân xử thế đàng hoàng nên bà con ai cũng quý mến. Mỗi tội chỉ có 5 sào cà phê, lại đông con nên cuộc sống nghèo khó, túng thiếu đủ thứ. Thế nhưng vợ chồng luôn bảo ban nhau cố gắng làm ăn, chăm lo cho con cái học hành nên rất hạnh phúc. Tai họa ập đến cướp đi sinh mạng 2 cháu nhỏ và xóa sổ căn nhà. Các con thì mất, chồng đang nằm viện. Nỗi đau quá lớn này thật khó để xoa dịu, khiến bà con chúng tôi ai cũng xót thương đồng cảm. Dân ở đây tuy nghèo, nhưng chúng tôi đã cùng nhau góp người chút đỉnh để chia sẻ nỗi đau với gia đình các cháu”.

Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TOÀN XÃ HỘI

Có mặt lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ, ông Lê Xuân Song - Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh) cho biết: Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Mặc dù đất sản xuất ít và đông con, nhưng vợ chồng luôn cần cù, chịu khó nên đã đăng ký thoát nghèo trong năm 2022. Tai nạn ập xuống đã cướp đi tất cả những gì quý giá nhất của họ. Sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng các ngành chức năng để lo hậu sự cho 2 cháu; đồng thời, giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kêu gọi Nhân dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình từng bước vượt qua nỗi đau.

“Ngoài việc lo hậu sự cho 2 cháu, xã cũng đã kêu gọi các nguồn tài trợ để đưa anh K’Tuyn đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cứu chữa. Thấu hiểu được hoàn cảnh và nỗi đau của gia đình vợ chồng anh K’Tuyn, chị Ka Mai, một nhóm thiện nguyện tại xã Đinh Trang Thượng đã kêu gọi được hơn 50 triệu đồng giúp đỡ gia đình. Ngoài ra người dân địa phương cũng đã quyên góp qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được gần 40 triệu đồng giúp gia đình nạn nhân. Về phía chính quyền địa phương cũng đã trao nguồn hỗ trợ theo quy định để động viên, chia sẻ mất mát, đau thương cùng gia đình” - ông Lê Xuân Song cho biết thêm.

Về phía huyện Di Linh, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng Ban An toàn Giao thông huyện và các ngành chức năng đã tới thăm hỏi động viên, chia buồn và trao hỗ trợ nguồn kinh phí 22 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cùng với đó, huyện Di Linh cũng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ và để xuất hỗ trợ thêm các nguồn kinh phí theo quy định để khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân.

Trong sáng nay 15/2, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cũng đã về thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ông K’Đô - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Gia đình nạn nhân quá nghèo và đang phải gánh chịu nỗi đau thương, mất mát quá lớn. Mất đi 2 đứa con, người chồng chưa biết sống chết ra sao và căn nhà đã bị xóa sổ; tài sản bên trong đống đổ nát chắc chẳng còn gì dùng được. Để giúp gia đình vơi bớt nỗi đau rất cần sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, người dân cùng các nhà hảo tâm về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, quan trọng nhất là kinh phí điều trị cho anh K’Tuyn, xây dựng lại nhà và lo cho 2 cháu lớn của gia đình ăn học”.

Qua đây, Báo Lâm Đồng kính mong quý bạn đọc hảo tâm gần xa, chung tay giúp đỡ gia đình anh K’Tuyn và chị Ka Mai vượt qua nghịch cảnh đáng thương này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Lâm Đồng - Số tài khoản: 5400201016419 tại Agribank Chi nhánh Lâm Đồng (mọi sự giúp đỡ gửi về Báo Lâm Đồng xin ghi rõ: Gửi tiền giúp đỡ gia đình anh K’Tuyn - Thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh)

HẢI ĐƯỜNG