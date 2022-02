''Lời giải'' cho giao thông đô thị du lịch Đà Lạt

Đô thị Đà Lạt mang tính chất đặc thù, đẹp riêng có nên khác biệt so với đô thị khác trong nước. Thế rồi đi cùng sự phát triển đô thị, sự gia tăng dân số và lượng khách đến du lịch ngày càng cao khiến cho “cơ thể” đô thị Đà Lạt cũng mang các “triệu chứng” mà nhiều đô thị trong nước vấp phải tình cảnh “kẹt xe, ùn tắc giao thông”. Từ Cuộc thi “Ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” cung cấp các dữ kiện, phương án có thể tham chiếu nhằm giải bài toán giao thông trong tương lai ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt.

Ảnh: Chính Thành

Hệ thống giao thông được ví như “huyết mạch” của đô thị, rộng hơn của quốc gia. Huyết mạch giao thông của một đô thị thông suốt thì sự di chuyển của con người, hàng hóa mới nhanh chóng tới nơi cần theo nhu cầu. Dòng chảy thương mại, dịch vụ được khơi thông kinh tế mới phát triển, nhất là đối với đô thị Đà Lạt - trung tâm du lịch quốc gia - lại càng quan trong hơn bao giờ hết bởi thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

• ĐI TÌM Ý TƯỞNG

Để kịp thời giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xảy ra vào các dịp lễ, tết, mùa cao điểm du lịch, Đà Lạt đã đầu tư cải tạo, mở rộng 5 nút giao, vòng xuyến trọng điểm ùn tắc trước nay, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và dĩ nhiên cũng vì điều này mà một phần ký ức đáng tự hào của Đà Lạt - “thành phố duy nhất trong nước không đèn xanh đèn đỏ” cũng bị “truất ngôi” vương niệm.

Nhìn tổng thể, việc mở rộng các nút giao thông, nâng cấp một số tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố đang được triển khai mới chỉ là giải pháp tạm thời, trong ngắn hạn; để có lời giải chống ùn tắc giao thông về lâu dài cần phải hoạch định cho đô thị du lịch Đà Lạt một tầm nhìn mới, ngõ hầu phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, an toàn, thông suốt đối với người dân và du khách.

Đánh giá hiện trạng mạng lưới đường bộ của Đà Lạt nhận thấy, mật độ đô thị khá cao 4,4 km/km2, 40m2/người; chiếm tới 72% đường đô thị chỉ rộng 5-7 m nên gây ùn tắc cục bộ khi lưu lượng xe tăng đột biến; trong khi đó đường vành đai chưa hoàn chỉnh, lưu lượng xe qua trung tâm tăng, còn cửa ngõ phía Nam đường hẹp, thiếu kết nối ngang để chuyển tuyến khi có ùn tắc cục bộ và đường đèo Prenn, Mimosa mới được thiết kế 1 làn/hướng... Khảo sát những năm gần đây, nhu cầu đi lại ở Đà Lạt ngày một tăng cao và với dân số của Đà Lạt hiện hữu 230 ngàn dân, vùng phù cận với gần 700 ngàn dân, nhu cầu đi lại trung bình của người dân và du khách khoảng 27.000 lượt/ngày, riêng cao điểm du lịch cuối tuần lên tới khoảng 54.000 lượt/ngày. Đó là chưa kể số lượng phương tiện cá nhân của cư dân địa phương cũng như khách du lịch ngày một gia tăng, góp phần tạo thêm áp lực đối với vấn đề giao thông của thành phố. Vì thế, với hạ tầng giao thông hiện hữu nêu trên, nhất là giao thông công cộng của thành phố chỉ sử dụng dưới 1% trong tổng số lượt người đi lại, dẫn tới việc thành phố Đà Lạt cần phải cung ứng thêm hạ tầng, tăng cường chuyển đổi phương thức và quản lý đỗ xe, tổ chức lại giao thông một cách linh hoạt...

Để tìm kiếm các tham chiếu về giao thông Đà Lạt trong tương lai, Lâm Đồng đã tổ chức cuộc thi hòng tìm kiếm “Ý tưởng chống ùn tắc giao thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” theo cách như đã từng làm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị mà chúng ta đã biết. Ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Hội đồng thi tuyển “Ý tưởng chống ùn tắc giao thông đến năm 2025, tầm nhìn 2035” cho biết: Đây là lần đầu tiên Lâm Đồng tổ chức cuộc thi như vậy nhằm tìm kiếm ý tưởng, các giải pháp, phương án chống ùn tắc giao thông lâu dài cho đô thị Đà Lạt.

• GIẢI PHÁP

Cuộc thi đã nhận được trên 10 ý tưởng của các nhóm tác giả thuộc cơ quan, tổ chức kể cả liên danh gửi tới dự thi. Từ đó Hội đồng thi tuyển chấm sơ khảo và lựa chọn 5 ý tưởng có số điểm cao vào vòng trong để triển khai bước hai, cụ thể hóa ý tưởng bằng những giải pháp, phương án mà “đề cương, nhiệm vụ” các nhóm tác giả vạch ra.

Trong 5 nhóm tác giả lọt vào vòng trong đều có điểm chung là đã bỏ ra thời gian cả mấy tháng trời với nguồn nhân lực được huy động tối đa để tìm hiểu, điều tra, khảo sát rồi lập các phương án, giải pháp dựa trên cơ sở hiện trạng hạ tầng giao thông, quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch đô thị và đề án xây dựng thành phố Đà Lạt thông minh. Thậm chí có nhóm còn liên kết hình thành những liên danh đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu để tìm “lời giải” cho bài toán chống ùn tắc giao thông của Đà Lạt ở thì tương lai.

Một trong những “Ý tưởng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” được Hội đồng thi tuyển đánh giá cao đó là ý tưởng của nhóm tác giả liên danh giữa Viện Quy hoạch Xây dựng và Đại học Việt Đức với phương án, giải pháp “Chiến lược 5G”. Nội dung, phương pháp nghiên cứu mà nhóm tiếp cận qua đánh giá hiện trạng cấu trúc đô thị, dân số, sử dụng đất, sở hữu phương tiện cơ giới cá nhân, cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải; đồng thời, dựa vào các quy hoạch của Đà Lạt mà trong đó có Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch giao thông vận tải và đề án xây dựng Thành phố thông minh Đà Lạt làm cơ sở. Từ phỏng vấn, thu thập dữ liệu, thống kê lưu lượng phương tiện để đưa ra dự báo nhu cầu vận tải năm 2025, năm 2035 và sự ùn tắc trong tương lai; cuối cùng là tổng hợp kinh nghiệm từ các thành phố trong nước, châu Á (gồm các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc), châu Âu và Mỹ. Qua các nghiên cứu trên, nhóm tác giả vạch ra “Chiến lược 5G” với quan điểm tiếp cận chiến lược tổng quát, các nhóm giải pháp nhằm cải thiện hạ tầng, phát triển giao thông công cộng và tái tổ chức điều khiển giao thông theo một lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện.

Theo nhóm tác giả - Liên danh Viện Quy hoạch Xây dựng và Đại học Việt Đức - quan điểm tiếp cận của nhóm đó là quản lý giao thông bền vững bởi “di chuyển đi lại là giá trị và quyền của con người” đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội, đô thị hóa và du lịch... dẫn tới nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng nên hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải cần được nghiên cứu phát triển có tính chiến lược, bài bản, khoa học để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong tương lai. Vì vậy, “năng lực hạ tầng thích hợp” không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mà còn phải giải quyết các vấn đề thách thức sự phát triển bền vững, chẳng hạn như tai nạn giao thông, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tiêu hao nhiên liệu... Và, để cân bằng giữa nhu cầu đi lại và năng lực hạ tầng, dịch vụ giao thông, khung Chiến lược 5G mà nhóm hướng tới với những điểm cốt lõi: An toàn, thông suốt, xanh, thông minh, hiệu quả với Go Vision - phát triển tích hợp, Go Smootth - thay đổi đặc tính nhu cầu, Go Smart - cải thiện vận hành, Go Finance - bền vững tài chính và cuối cùng Go Governance - hoàn thiện thể chế quản lý. Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trương Hữu Hiệp đánh giá: Qua cuộc thi cho thấy, các ý tưởng dự thi đều được các nhóm tác giả nghiên cứu một cách khoa học, có tầm nhìn lâu dài và áp dụng các mô hình tiên tiến trên thế giới. Tuy 5 ý tưởng chỉ chọn một để trao giải cao nhất, còn lại trao giải Khuyến khích, song khi triển khai trên thực tế có thể vẫn được vận dụng mà điểm khởi đầu đó là mở rộng các nút giao thông, đường vành đai mà thành phố đang triển khai, kế đến các bến xe và lâu dài bãi xe ngầm, các phương tiện công cộng...

Phát triển giao thông Đà Lạt và vùng phụ cận bền vững gắn với bảo tồn bản sắc đô thị, hệ sinh thái và tài nguyên du lịch Đà Lạt nếu được tham chiếu, vận dụng triển khai.

HỒ XUÂN TRUNG