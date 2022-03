Hồ Than Thở lại ngập rác thải

Hồ Than Thở, một địa điểm du lịch thu hút du khách trên địa bàn TP Đà Lạt những ngày gần đây lại ngập rác thải nông nghiệp, bốc mùi khó chịu. Để xử lý tình trạng rác thải thường xuyên trôi dạt vào lòng hồ, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, UBND TP Đà Lạt có công văn yêu cầu Công ty Thùy Dương - đơn vị quản lý hồ Than Thở tổ chức kiểm tra, dọn dẹp, vớt rác thải trên mặt hồ để đảm bảo môi trường, cảnh quan.

Rác thải nông nghiệp, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, kể cả xác động vật trôi nổi trên mặt hồ Than Thở gây phản cảm cho người dân và du khách

Theo ghi nhận ngày 6/3, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, giáp mép lòng hồ Than Thở, rác thải nông nghiệp, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, kể cả xác động vật đang phân huỷ trôi nổi trên mặt hồ gây mùi hôi khó chịu cho người dân và du khách khi đi ngang qua đây. UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu đơn vị quản lý hồ Than Thở phải thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh môi trường; không để rác thải tồn đọng trên mặt hồ như thời gian vừa qua. Thành phố cũng giao cho Phường 12 thường xuyên vận động các hộ dân sản xuất nông nghiệp tại khu vực hồ Than Thở cam kết tập kết và bỏ rác thải nông nghiệp bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định… Tuy nhiên, nhiều người dân khu vực này cho hay, thực trạng rác thải xuất hiện trên mặt hồ ô nhiễm môi trường nhiều năm qua vẫn không được xử lý triệt để.

C.PHONG