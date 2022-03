VỤ RỪNG THÔNG HIỆP AN BỊ TÀN PHÁ, SAN ỦI TRÁI PHÉP

Sau khi báo chí thông tin rừng thông Hiệp An tiếp tục bị tàn phá, san ủi trái phép, lãnh đạo huyện Đức Trọng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa diện tích lấn chiếm, trồng lại rừng trước mùa mưa 2022.

Hàng loạt thông tại Tiểu khu 267C chết đứng vì bị đầu độc bằng chất độc.

Theo đó, sau khi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng tại khu vực báo chí phản ánh tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng, lấn chiếm đất rừng trái phép ở Tiểu khu 267C xã Hiệp An, lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (Ban QLRPH Đại Ninh), UBND xã Hiệp An, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm tại các Khoảnh 3, 4 Tiểu khu 267C xã Hiệp An trong thời gian qua.

Đồng thời, tập trung tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng san gạt, cải tạo mặt bằng, lấn chiếm đất, xây dựng công trình không phép tại khu vực trên. Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Trưởng Ban QLRPH Đại Ninh và Chủ tịch UBND xã Hiệp An phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện, UBND huyện nếu tiếp tục để xảy ra các hành vi vi phạm mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định.

UBND huyện Đức Trọng cũng giao UBND xã Hiệp An chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý đất đai tại Tiểu khu 267C và các khu vực lân cận nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm; báo cáo bằng văn bản về UBND huyện. Về phía Công an huyện làm chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Hạt Kiểm lâm đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai và chủ động hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban QLRPH Đại Ninh, UBND xã Hiệp An, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý các vụ việc vi phạm.

Riêng Ban QLRPH Đại Ninh được UBND huyện Đức Trọng giao phối hợp với UBND xã Hiệp An tiến hành xây dựng kế hoạch trồng lại rừng tại các khu vực bị tác động ở Tiểu khu 267C và các khu vực thuộc lâm phần quản lý ngay trong mùa mưa năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đức Trọng, ngày 28/3, đại diện Ban QLRPH Đại Ninh cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã tiến hành giải tỏa được trên 8 ha đất rừng bị lấn chiếm trồng cây trái phép ở Tiểu khu 267C xã Hiệp An. Cụ thể, Ban QLRPH Đại Ninh đã phối hợp với UBND xã Hiệp An, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa các loại cây trồng trái phép trên diện tích 8,5 ha đất rừng bị bao chiếm, tái lấn chiếm tại khu vực trên, trong đó, chủ yếu cây trồng là cà phê, chuối, mắc ca và anh đào. Cùng với đó, Ban QLRPH Đại Ninh cũng đang lập kế hoạch trồng lại rừng trên diện tích vừa giải tỏa ngay trong mùa mưa năm 2022.

Trước đó (ngày 11/3), Ban QLRPH Đại Ninh còn phối hợp với lực lượng chức năng của huyện tiến hành giải tỏa một căn nhà không phép trên đồi Hương Ly nằm dưới chân Núi Voi, tại Khoảnh 7, Tiểu khu 268 xã Hiệp An. Căn nhà tiền chế không phép trên có diện tích khoảng 65 m2 xây dựng trái phép trên đất rừng nhưng không xác định được chủ nhân, Ban QLRPH Đại Ninh đã dán thông báo buộc khắc phục tháo dỡ tại công trình. Tuy nhiên, chủ nhân căn nhà không thực hiện nên lực lượng chức năng của huyện buộc phải tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà không phép trên.

Liên quan vụ việc, UBND xã Hiệp An cũng ban hành thông báo không thực hiện mua, bán, sang nhượng đất lâm nghiệp bất hợp pháp. Nội dung thông báo cho thấy, hiện nay, có một số đối tượng môi giới bất động sản sử dụng mạng xã hội đăng quảng cáo, chào mời mua bán đất lâm nghiệp trái quy định tại địa bàn xã Hiệp An. Nội dung quảng cáo sai sự thật về tình hình sử dụng đất tại khu vực đồi Hương Ly, SaCom, thôn K’Rèn là có thể xây dựng biệt thự sân vườn, nghĩ dưỡng.

Theo UBND xã Hiệp An, thực tế có không ít người đã mua đất ở khu vực trên bằng giấy viết tay, khi thực hiện xây dựng nhà ở mới phát hiện thuộc đất lâm nghiệp do đơn vị chủ rừng quản lý. Theo lãnh đạo xã Hiệp An, thời gian qua, chính quyền địa phường đã thực hiện giải tỏa nhiều trường hợp lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Vì vậy, UBND xã Hiệp An thông báo cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương không mua bán, san nhượng đất lâm nghiệp, đất không có giấy tờ pháp lý rõ ràng theo quy định pháp luật, tránh xảy ra việc tiền mất nhưng không được sử dụng đất, chưa kể vô tình trở thành đối tượng vi phạm hành chính.

Trước đó, Báo Lâm Đồng đã có loạt tin, bài phản ánh về tình trạng rừng thông xã Hiệp An tiếp tục bị tàn phá, san ủi trái phép. Cụ thể, thời gian qua, tại khu vực Khoảnh 3, 4 Tiểu khu 267C xã Hiệp An, lâm phần dưới sự quản lý của Ban QLRPH Đại Ninh, nhiều khoảnh rừng thông tiếp tục bị tàn phá, nhiều diện tích đất rừng bị bao chiếm, san ủi lập vườn, trồng cây nông nghiệp trái phép. Đáng chú ý, những khoảnh rừng liền kề khu vực nhà bảo vệ rừng của Ban QLRPH Đại Ninh cũng chung tình trạng, bị tàn phá, cưa hạ, đốt cháy nham nhở, hoặc chết đứng vì bị khoan gốc, bị đầu độc bằng chất độc. Tại đây, dù cây rừng chưa kịp cưa hạ, nhưng người dân đã đóng cọc sắt phân lô, chia thửa bao chiếm để trục lợi phi pháp… Việc rừng thông bị tàn phá, san ủi trái phép diễn ra trong thời gian dài, nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận bất bình.

THỤY TRANG