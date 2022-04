Cần quan tâm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ

Cùng với việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình dân dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, thời gian qua, ngành Giao thông còn phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài việc lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán họp chợ, hiện nay, rất nhiều phương tiện đậu đỗ xe lấn chiếm lề đường, phần đường dành cho người đi bộ

Thực trạng hiện nay cho thấy, mặc dù đã nhiều lần tổ chức phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn một số thành phố và các tuyến quốc lộ, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 20, tuy nhiên, nhiều vị trí hành lang ATGT lại bị tái lấn chiếm, gây ảnh hưởng ATGT và mỹ quan đô thị.

Theo báo cáo của ngành Giao thông vận tải, thời gian qua, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp cùng các địa phương tổ chức các đợt kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ như sử dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, tập kết hàng hóa trong khu vực đô thị, đậu đỗ xe dưới lòng, lề đường ở những vị trí cấm, những vị trí góc khuất gây ảnh hưởng an toàn giao thông vẫn còn diễn ra. Tại các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 20 và các tuyến tỉnh lộ ngày hôm nay giải toả các điểm buôn bán lấn chiếm thì ngày mai các hoạt động buôn bán lại tái diễn, một số giờ cao điểm khi lưu lượng xe đông thì tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; dựng lều quán, ki ốt bán hàng,… lại càng nhiều. Ở một số tuyến tỉnh lộ, hay các khu đô thị hiện nay còn xảy ra tình trạng dựng đỗ xe, đổ vật liệu xây dựng, hàng hoá lấn chiếm lòng, lề đường… Các hành vi này thực tế cho thấy đều gây cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT nghiêm trọng trên các tuyến đường, đồng thời, làm mất mỹ quan đô thị.

Để đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao hiệu quả khai thác các đoạn tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý và các tuyến tỉnh lộ, lãnh đạo Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông triển khai xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Sở thường xuyên theo dõi và đôn đốc Thanh tra Sở, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, các nhà thầu chủ động phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa được khắc phục và các trường hợp phát sinh mới; đồng thời, ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ ; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, chỉnh trang đô thị, cắm mốc lộ giới và thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ... Các đơn vị và nhà thầu quản lý đường bộ tăng cường công tác lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác. Sở đã tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cùng với lực lượng Thanh tra Giao thông, lực lượng Công an của tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để họp chợ, buôn bán trái phép.

Thời gian tới, để khắc phục triệt để các hành vi vi phạm hành lang ATGT đường bộ, Ban ATGT tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở GTVT và các địa phương tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống hai bên đường bộ không lấn chiếm hành lang ATGT, không xây dựng các công trình trái phép; đồng thời, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

