Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh

(LĐ online) - Ngày 20/4, UBND tỉnh có Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đến 2025, trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, toạn điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, đưa hoạt động của doanh nghiệp, người lao động dần trở lại tình trạng bình thường mới; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động; trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện và trong ban quản lý các khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ; trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh sinh lao động; trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người làm nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra,xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố và cơ quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đơn vị, doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch.

Giao các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, nhất là các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động đảm bảo an toàn; thực hiện chăm sóc sức khỏe, khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

