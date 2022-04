Khách nội địa tăng gần gấp đôi so với quý I/2021

Trong tháng 3/2022, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt khoảng 400 ngàn lượt (tăng 15,7% so với tháng 2/2021); trong đó, có 2.200 lượt khách quốc tế (tăng 13,6% so với tháng 2/2021), gần 398 ngàn lượt khách nội địa (tăng 15,8% so với tháng 2/2021); khách qua lưu trú đạt khoảng 220 ngàn lượt (tăng 15,9% so với tháng 2/2021).

Tính chung quý I năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt gần 1.571 ngàn lượt (tăng 48,7% so với cùng kỳ 2021, đạt 28,6% kế hoạch năm); trong đó, có 8.160 lượt khách quốc tế (tăng 3,7% so với cùng kỳ 2021, đạt 5,4% kế hoạch năm), khách nội địa đạt 1.562.636 lượt (tăng 49% so với cùng kỳ 2021, đạt 29,2% kế hoạch năm), khách qua lưu trú đạt 820.000 lượt (tăng 44,4% so với cùng kỳ 2021, đạt 16,4% kế hoạch năm).

NHẬT QUÂN