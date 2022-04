Lùm xùm vụ tranh chấp dựng nhà trên đất công ở thôn Tân Phú

Trên địa bàn thôn Tân Phú, xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) mới xảy ra một vụ việc trái khoáy khi một nhóm người viết giấy tay bán “Công khai dọn 2.000 m2 mượn của Nhà nước” cho một cặp vợ chồng già, nhưng khi nhận thấy con đường nhựa lớn đang thi công chạy qua mảnh đất trên, họ liền kéo về tạo sức ép, giật đổ căn nhà gỗ đang dựng dở dang.

Ông Mãnh bên căn nhà gỗ rộng khoảng 40 mét vuông bị giật sập vào ngày 18/3.

Sự việc phức tạp hơn khi UBND xã Ninh Gia khẳng định khu đất trên và diện tích đất gần kề đó đều là đất công sản, theo quy định không được phép sang nhượng, mua bán, dựng nhà trái pháp luật.

• HÀNG XÓM XÓT THƯƠNG CHO HAI VỢ CHỒNG GIÀ

Sáng ngày 12/4, có mặt tại thửa đất nêu trên tại thôn Tân Phú (xã Ninh Gia), chúng tôi ghi nhận căn nhà gỗ mới dựng trên thửa đất rộng 2.000 m2 vẫn nằm ngổn ngang, hiện trường nhóm người tạo cớ tới giật đổ vào sáng ngày 18/3.

Cách đó khoảng 30 m, ông Võ Văn Mãnh và vợ là bà Nguyễn Thị Sánh (cùng 81 tuổi, quê quán bến tỉnh Bến Tre, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia) đang tá túc tại căn chòi nhỏ tạm bợ lợp mái tôn, xung quanh rách nát bốn bề. Bên ngoài, thi thoảng một vài người hàng xóm tới chia sẻ, động viên ông Mãnh trước sự việc trên, đồng thời mang chút ít thực phẩm biếu vợ chồng ông.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Mãnh cho biết, cách đây gần 3 năm, ông Lương Hoàng Siêu (ngụ tại huyện Lâm Hà) là người viết giấy tay bán “Công khai dọn diện tích 2.000 m2” cho ông vào năm 2020 với giá 10 triệu đồng. Thời điểm đó, ông chỉ biết mua miếng đất với giá rẻ để phòng thân khi gặp hữu sự, không biết rõ đây là đất công do Nhà nước quản lý.

Sau khi ở được hai năm nay, tới ngày 18/3, ông Siêu bất ngờ dẫn theo vợ, người nhà và một số người lạ mặt đem theo dao phát rẫy hùng hổ yêu cầu ông phải dỡ bỏ ngôi nhà gỗ đang dựng, chuẩn bị lợp mái.

Do ông Mãnh không chấp nhận và cùng vợ ra ngăn cản, nên nhóm người đi theo ông Siêu đã xô ngã hai ông bà và giật đổ căn nhà trước khi rời đi. Theo ông Mãnh, vợ chồng ông có 4 người con. Trước đây hơn 10 năm đã tới vùng đất thôn Tân Phú, xã Ninh Gia sinh sống, có vườn cà phê canh tác ổn định nhưng đã bán hết đất, nhà để chuyển tới xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà cùng các con sinh sống.

Mới đây ít năm, do con trai ông Mãnh thế chấp nhà, đất để làm ăn và vỡ nợ, nên bị ngân hàng thu hồi, trong khi các con còn lại cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng ông quay lại thôn Tân Phú trú ngụ tạm bợ tại mảnh đất mình mua lại bằng hình thức viết giấy tay từ ông Siêu.

“Căn chòi nhỏ rách nát, nóng bức quá nên tôi vay mượn được 20 triệu mua cây, thuê người cùng sự hỗ trợ của bà con chòm xóm dựng căn nhà cấp 4 ra vô rộng rãi, thoáng mát hơn. Mới dựng được ít bữa thì ông Siêu và gia đình tới giật sập như vậy” - ông Mãnh nói.

Trưởng thôn Tân Phú, ông Nguyễn Bá Thanh nói, nhóm người tới nhà ông Mãnh xô đổ căn nhà gỗ đang dựng dở dang diễn ra quá nhanh, hàng xóm gần đó cũng không ai hay biết. “Hoàn cảnh của hai ông bà khó khăn nhưng khi từ huyện Lâm Hà về địa phương năm 2021 sinh sống lại qua đợt xét duyệt hộ nghèo; do đó, sắp tới Ban Nhân dân thôn sẽ rà soát, báo cáo lên UBND xã để đề xuất bổ sung hộ nghèo cho gia đình ông bớt chút khó khăn” - ông Thanh cho hay.

• ĐƯỜNG ĐANG MỞ XẢY RA TRANH CHẤP

Trao đổi với Báo Lâm Đồng, bà Trần Thị Thoa - Chủ tịch UBND xã Ninh Gia thông tin, vị trí ông Mãnh dựng nhà được xác định thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 26 là đất công thuộc khu dân cư Tân Phú, thôn Tân Phú do UBND xã quản lý. Liên quan tới thửa đất thuộc tờ bản đồ số 26 này, trước đó, tháng 11/2015, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Văn Hạnh (ngụ xã Ninh Gia) do thực hiện hành vi lấn, chiếm đất công. Cụ thể, ông này lấn chiếm 2 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 26 với tổng diện tích lên tới hơn 14.775 m2. Tới thời điểm này theo bà Thoa, ông Hạnh chưa chấp hành thực hiện theo quyết định xử phạt nêu trên.

Bên cạnh đó, mặc dù không xác định việc ông Hạnh có bán, sang nhượng trái phép một phần thửa đất trên cho ông Lương Hoàng Siêu (ngụ huyện Lâm Hà) hay không nhưng việc cách đây khoảng 3 năm ông Siêu viết giấy tay bán 2.000 m2 đất cho ông Võ Văn Mãnh với nội dung “chuyển nhượng công khai dọn thửa đất mà tôi mượn của nhà nước xã Ninh Gia” thì theo quy định pháp luật là hoạt động mua bán hoàn toàn trái pháp luật.

“Chúng tôi rất thông cảm với tình cảnh của hai vợ chồng ông Mãnh do tuổi già, không nắm rõ quy định pháp luật đã mua từ ông Siêu 2.000 m2 đất là thửa đất công do UBND xã quản lý. Hiện chúng tôi đã lập biên bản hiện trạng và yêu cầu ông Mãnh ngừng việc thi công dựng nhà trái phép trên đất công, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Văn Hạnh, buộc trả lại đất công đã lấn, chiếm” - bà Thoa thông tin.

Riêng về nguyên nhân dẫn tới vụ việc gia đình ông Siêu tranh chấp việc dựng nhà với hai vợ chồng ông Mãnh, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia nhận định, hiện nay huyện Đức Trọng đang triển khai làm con đường nhựa lớn đi qua thửa đất số 11. Do đó, giá đất quanh khu vực này tăng cao so với các năm trước và đây có thể là nguyên nhân chính xảy ra việc tranh chấp, giật đổ căn nhà ông Mãnh đang dựng.

Trong khi đó, liên quan tới hành vi giật đổ căn nhà gỗ, Công an xã Ninh Gia cho biết đã nhận được đơn trình báo từ ông Võ Văn Mãnh và đã chuyển tới Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng xử lý theo thẩm quyền. Hiện, tới ngày 12/4, Công an huyện Đức Trọng đã thực hiện kiểm tra, dựng lại hiện trường vụ việc, đồng thời đang tiếp tục mời các cá nhân liên quan lên làm việc nhằm xác minh, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH