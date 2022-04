Người dân khổn khổ vì con đường ngập bùn đất sau mưa

(LĐ online) - Sau mỗi trận mưa, một khối lượng lớn bùn đất từ trên một quả đồi tràn xuống đường dân sinh nối các xã Lộc Đức, Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) và Lộc Thanh (TP Bảo Lộc). Bùn đất kéo dài hàng trăm mét khiến người dân quan lại rất khó khăn.

Mỗi lần trời mưa lớn, người dân lại khốn khổ khi lưu thông qua đoạn đường này

Ghi nhận cho thấy, đoạn đường nói trên thuộc địa phận Thôn 6 (xã Lộc Ngãi) thuộc tuyến đường nối xã Lộc Ngãi, Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) nối với đường Đoàn Thị Điểm (xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Tuyến đường này đã được thảm nhựa và hàng ngày có rất đông người dân qua lại bằng xe máy và ô tô.

Cũng như nhiều lần trước, sau trận mưa lớn xảy ra vào chiều 17/4, một khối lượng lớn bùn đất từ một quả đồi chảy tràn xuống đường. Bùn đất ngập ngụa và kéo dài hàng trăm mét gây cản trở cho người điều khiển xe máy, xe ô tô. Đã có vài vụ tai nạn gây thương tích nhẹ do đi vào đoạn đường trơn trượt, ngập bùn này.

Chị Trang, một người dân xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) phản ánh: “Đã suốt nhiều tháng nay, cứ sau mỗi trận mưa lớn là bùn đất từ trên quả đồi đang được san ủi chảy tràn xuống đường. Đây là lần thứ 6 bùn đất bao phủ hết mặt đường sau khi có mưa khiến người đi xe máy qua lại khổ cực vô cùng”.

Chị Linh, một người dân thường xuyên đi lại trên tuyến đường này cho biết: “Từ ngày quả đồi này bị san gạt, cứ mưa là đất đỏ lại ùn ùn tràn xuống làm đường lầy lội, trơn trượt. Nắng thì bụi bặm bay mù mịt phủ đỏ cả người lẫn xe. Tội nhất là mấy cháu học sinh, cứ mỗi lần mưa to đạp xe đến trường là phải mang theo áo quần để thay vì bị té ngã liên tục. Người dân đã rất nhiều lần phản ánh tới UBND xã Lộc Ngãi, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì”.

Theo xác minh của UBND xã Lộc Ngãi, quả đồi khiến bùn đất thường xuyên chảy tràn xuống đường là của một người dân tại TP Bảo Lộc. Quả đồi này được san gạt nhưng chủ đất không có biện pháp đảm bảo an toàn nên sau mỗi trận mưa đất đỏ từ trên đồi chảy tràn xuống đường gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện. Sau nhiều lần phản ánh của người dân, chiều 18/4, UBND xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) đã yêu cầu chủ đất nạo vét toàn bộ bùn đất trên đường; đồng thời, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua lại khi mùa mưa đang đến.

