Để người dân nhận biết những chiêu trò vi phạm pháp luật của nhóm ''trừ quỷ Bảo Lộc''

(LĐ online) - Trong 2 ngày (12 và 13/5), Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Bảo Lộc cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố và chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Phường 1 và xã Lộc Nga.

Nhóm “Trừ quỹ Bảo Lộc” diễn trò chữa bệnh bịp bợm mê tín di đoan phản khoa học

Nội dung của buổi phát động tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến cái gọi là nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” để quần chúng nhân dân nắm bắt các chiêu trò hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm này. Tại các buổi phát động, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chi tiết về nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”, nhóm này do vợ chồng Nguyễn Thị Thương và Trần Vũ Thanh Quảng (ngụ tại đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, TP Bảo Lộc) tự xưng thành lập. Từ năm 2016 đến nay, nhóm này liên tục lôi kéo nhiều người ở tại địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia hoạt động bất hợp pháp với các chiêu trò trừ ma, trừ quỷ và khám chữa bệnh mang màu sắc mê tín dị đoan và có dấu hiệu lừa lọc. Thời gian qua, nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” còn có sự giúp sức đắc lực của ông Nguyễn Chu Truyền, nguyên là Quản hạt, Quản xứ Bảo Lộc.

Từ đây, Thương tung tin bản thân nhận được ơn hiệp thông với “Chúa cha” và được “Chúa cha” chọn làm thư ký, làm con đẻ của linh mục Truyền. Cũng từ đây, linh mục Truyền được chọn làm tiên tri, thánh sống, được ơn đặt tay ban bình an và xua trừ tà khí trong “thời đại mới”, “thời đại cuối cùng”, là người được “Chúa cha chọn làm Giám mục thời cuối cùng, người trừ quỷ vương”.

Cơ quan chức năng làm việc và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền

Ngoài việc tổ chức các hoạt động trừ tà ma, chữa bệnh trực tiếp không có cơ sở y học, phản khoa học vi phạm các quy định của Luật khám chữa bệnh, nhóm này còn thường xuyên quay clip đăng lên mạng xã hội facebook, zalo và youtube để lừa lọc, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid - 19 vừa qua, nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” do Nguyễn Thị Thương điều hành đã dùng nước lả lấy tại giếng của gia đình Thương đem đóng chai và rêu rao là “nguồn thánh thiên” chữa trị bệnh Covid -19. Tuy nhiêm, Thương cùng những người giúp sức vẫn bị mắc Covid - 19 và phải đến cơ sở y tế trên địa bàn để tiêm vắc xin và điều trị Covid - 19.

Với những chiêu trò trừ ma, trừ quỷ và chữa bệnh mê tín dị đoan vi phạm các quy định của pháp luật, Nguyễn Thị Thương, Trần Vũ Thanh Quảng, Nguyễn Chu Truyền và một số thành viên cốt cán của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” đã 4 lần bị UBND TP Bảo Lộc và Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Đông đảo người dân TP Bảo Lộc dự buổi tuyên truyền để nắm rõ các chiêu trò mê tín di đoan vi phạm pháp luật của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”

Không những vậy, các hoạt động, chiêu trò của bà Nguyễn Thị Thương, ông Nguyễn Chu Truyền và nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” là trái giáo lý, bất tuân phục Giáo hội, gây hoang mang, làm chia rẽ nội bộ giáo phận Đà Lạt và làm rối loạn cho cả Giáo hội. Đây là hoạt động trái lẽ thường đạo đức, vi phạm luật pháp cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh.

Thời gian qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục Đà Lạt đã 9 lần có thư, văn bản cảnh cáo đối với những hành động đi trái giáo lý của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” nói chung cùng bản thân bà Nguyễn Thị Thương và ông Nguyễn Chu Truyền nói riêng. Qua đó, kêu gọi bà con giáo dân không tiếp tay và tránh xa nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”.

Tại các buổi phát động, người dân Phường 1 và xã Lộc Nga rất đồng tình ủng hộ sự vào cuộc nhanh chóng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” cũng như cá nhân bà Thương và ông Truyền. Nhiều người dân cho rằng, những chiêu trò trừ ma, trừ quỷ và chữa bệnh trái pháp luật của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc” có dấu hiệu lừa đảo. Người dân cũng mong muốn, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục có những biện pháp mạnh tay hơn để xử lý nghiêm các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật của nhóm “trừ quỷ Bảo Lộc”.

HẢI ĐƯỜNG