Giữ rừng bằng mô hình ở khu dân cư

Mô hình “Khu dân cư tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng” ở xã B’Lá (Bảo Lâm) được nhân rộng thực hiện vào tháng 4/2020 tại 5/5 thôn với 50 thành viên nòng cốt và sự tham gia của toàn dân. Đối với người dân nơi đây thì niềm vui lớn nhất chính là giữ được những cánh rừng mãi xanh, chở che cho người dân và chính họ là những người trực tiếp hưởng lợi ích mà rừng mang lại.

Các thành viên của mô hình và lực lượng Công an xã B’Lá phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn những hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Xã B’Lá có tổng diện tích đất tự nhiên trên 8.078 ha, trong đó, có hơn 5.670 ha quy hoạch rừng và đất rừng, chiếm 70,3% tổng diện tích đất tự nhiên, bao gồm: rừng phòng hộ 699 ha, rừng sản xuất 4.978 ha, được phân bố ở các Tiểu khu 435, 436, 437, 449, 411, 412, 450, 451. Trên địa bàn xã có 7 đơn vị chủ rừng, bao gồm 2 đơn vị chủ rừng Nhà nước và 5 công ty tư nhân được giao đất, giao rừng.

Theo UBND xã B’Lá, với diện tích đất rừng tương đối lớn, điều kiện địa hình đi lại phức tạp, giáp ranh nhiều địa bàn xã khác trong huyện, sự phát triển kinh tế - xã hội đã kéo theo nhiều tác động về nhu cầu đất sản xuất, giá trị đất ngày càng cao, nhu cầu khai thác gỗ gia dụng ngày càng tăng. Bên cạnh đó là yếu tố một bộ phận dân cư sinh sống và sản xuất nông nghiệp trong rừng và ven rừng, nhận thức của một bộ phận dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) còn hạn chế...; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, ken cây, đổ hóa chất ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp. Đây chính là những yếu tố tiềm ẩn phức tạp trong công tác QLBVR trên địa bàn xã.

Trước những diễn biến phức tạp về tội phạm trong lĩnh vực QLBVR tại địa phương, Đội Xây dựng Phong trào Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với UBND xã B’Lá, Công an xã B’Lá để xây dựng mô hình “Khu dân cư tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR)” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân; ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi phá rừng; qua đó nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn huyện.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành - Phó Trưởng Công an xã B’Lá cho biết: Ban đầu, mô hình này được chọn làm điểm tại Thôn 5, đến tháng 4/2020 thì cả 5 thôn trong xã đều thực hiện. Mô hình có nhiệm vụ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR đến toàn dân trong khu dân cư. Các thành viên trong mô hình tổ chức nắm tình hình liên quan đến tội phạm trên lĩnh vực QLBVR để kịp thời phản ánh đến lực lượng Công an xã; đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự theo sự chỉ đạo của UBND xã và Ban Công an xã.

Qua thời gian hoạt động, mô hình đã được duy trì thường xuyên và đạt được một số hiệu quả cao trong công tác QLBVR như: Các tổ mô hình tham gia tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng; vận động các hộ dân trên địa bàn ký cam kết tham gia công tác bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng, không khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; tham gia tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm xâm hại tài nguyên rừng.

Điển hình như năm 2021, tại xã B’ Lá xảy ra 6 vụ việc liên quan đến công tác QLBVR; qua công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng và những tin báo của các thành viên “Khu dân cư tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR” mà các vụ việc đã được ngăn chặn, xử lý một cách kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Quý 1 năm 2022, Ban Lâm nghiệp xã cùng kiểm lâm địa bàn, địa chính, các tổ mô hình thường xuyên phối hợp các đơn vị chủ rừng kiểm tra ranh giới rừng kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp sai phạm, vi phạm tác động làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Thực hiện việc tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trên lĩnh vực QLBVR thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã 12 lượt tuyên truyền, phổ biến.

Hiện nay, toàn xã B’Lá có 274 thành viên tham gia nhận giao khoán, bảo vệ rừng; đây là lực lượng hết sức tích cực cùng với các lực lượng khác ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những vi phạm về QLBVR. Ông Lâm Văn Oanh, Trưởng Thôn 3 chia sẻ, từ khi có mô hình “Khu dân cư tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR” thì nhận thức của người dân về công tác bảo vệ rừng được nâng cao một cách rõ rệt, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì căn bản người dân biết rằng bảo vệ rừng chính là bảo vệ môi trường sống, phòng tránh được những thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và bản thân các hộ nhận giao khoán, bảo vệ rừng cũng có một số tiền để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Phùng Văn Bình - Chủ tịch UBND xã B’Lá cho biết: Mô hình “Khu dân cư tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR” được thực hiện ở 5/5 thôn của xã đã phát huy được hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, với mô hình này thì ý thức về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực QLBVR của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm về QLBVR, số vụ vi phạm giảm rõ rệt. Thời gian tới, chính quyền đia phương sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức để mô hình này hoạt động hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

ĐỨC TÚ