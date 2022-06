Bảo Lâm: Mở lớp truyền dạy hát then - đàn tính cho 35 học viên

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bảo Lâm cho biết, Phòng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Ngãi tổ chức lớp hát then - đàn tính cho 35 học viên người Tày - Nùng hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Lộc Ngãi.

Các học viên học kỹ thuật hát then - đàn tính

Tại đây, nghệ nhân truyền dạy cho các học viên nghệ thuật hát then - đàn tính, múa then. Ngoài ra, nghệ nhân còn hướng dẫn cho các học viên những kỹ năng xây dựng, dàn dựng các tiết mục văn nghệ liên quan đến hát then - đàn tính. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Lâm, mục đích của lớp truyền dạy hát then - đàn tính nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, cũng như tạo điều kiện để các hạt nhân văn nghệ và quần chúng Nhân dân được sáng tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ; qua đó, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

TRIỀU KA