Đà Lạt: Quyết liệt trong công tác chỉnh trang đô thị

Thời gian qua, thành phố Đà Lạt đã triển khai quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị.

Theo đó, thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tình trạng họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các khu vực trung tâm. Qua các đợt ra quân kiểm tra, địa phương đã phát hiện và xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm. Trong đó, có hơn 480 trường hợp dựng lều quán tạm, dù bạt, mái che di động, hàng rào, nhà bán kiên cố; hơn 2.000 trường hợp dựng biển quảng cáo sai quy định và trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đặc biệt, nghiên cứu, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố nhằm tạo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

N.QUỲNH