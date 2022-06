Đà Lạt: Tiếp nhận trên 2.000 phản ánh của người dân và du khách

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 2.017 phản ánh của người dân và du khách thông qua ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến”.

Các phản ánh này tập trung vào 9 lĩnh vực, nhiều nhất là về trật tự xây dựng với 593 phản ánh; trật tự đô thị 473 phản ánh; an toàn giao thông, an ninh trật tự 270 phản ánh; môi trường 179 phản ánh; văn hóa, du lịch 160 phản ánh... Các lĩnh vực còn lại ít hơn như an toàn vệ sinh thực phẩm 33 phản ánh; quản lý bảo vệ rừng 24 phản ánh; giá cả thị trường 12 phản ánh...

Thành phố đang đẩy mạnh việc vận động người dân, du khách trên địa bàn sử dụng ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến” trên điện thoại thông minh để phản ánh các vấn đề phát sinh hằng ngày, thông qua đó, các cấp chính quyền kịp thời xử lý các vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

VIẾT TRỌNG