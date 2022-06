Khắc phục ''ổ gà'' thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Ngày 15/6, đơn vị bảo trì đường bộ thuộc Cục Quản lý IV.1 đã tiến hành khắc phục một số vị trí bị xuống cấp tạo thành “ổ gà”, gợn sóng trên đèo Bảo Lộc.

Xe tải sập "ổ gà" lật nghiên trên đèo Bảo Lộc vào sáng 14/6

Đây cũng là những vị trí thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan cảnh báo và kiến nghị Cục Quản lý đường bộ IV.1 nhanh chóng khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, đơn vị bảo trì đường bộ đã tiến hành khắc phục vá lại các "ổ gà" tại Km 100+300, đoạn qua tượng đài Đức Mẹ (thuộc địa phận thị Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) và Km 103 qua Miếu Ba Cô (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Ngoài ra, đơn vị bảo trì đường bộ còn tiến hành khắc phục các đoạn bị lún tạo thành gợn sóng trên tuyến đèo Bảo Lộc để đảm bảo an toàn giao thông.

"Ổ gà" và các đoạn gợn sóng trên đèo Bảo Lộc đã được vá khắc phục

Tuy nhiên, việc khắc phục vá lại các “ổ gà”, gợn sóng trên đèo Bảo Lộc chỉ mang tính tạm thời. Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi, thời gian gần đây, tại những vị trí nói trên do đường bị hư hỏng, xuống cấp nên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông như lật xe tải, xe máy bị té ngã. Riêng “ổ gà” qua đài Đức Mẹ, trong 2 tháng qua đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông chủ yếu là xe tải bị lật và xe máy té ngã do sụp “ổ gà”. Rất may các vụ tai nạn chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây nhất là vào sáng 14/6, tại Km 100 +300, đoạn qua tượng đài Đức Mẹ (đèo Bảo Lộc) đã xảy ra vụ lật nghiêng xe tải đang lên đèo do sụp "ổ gà". Vụ tai nạn khiến thùng xe tải vặn nghiêng về phía vách núi làm cản trở giao thông.

HẢI ĐƯỜNG