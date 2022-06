Phụ nữ huyện Đức Trọng chung sức vì cộng đồng

Hơn 2 năm qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đức Trọng đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Phụ nữ huyện Đức Trọng tham gia nấu ăn tại các khu cách ly

Hội LHPN huyện Đức Trọng có 18 cơ sở hội, với 149 chi hội và gần 19 ngàn hội viên. Hơn 2 năm qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các cấp Hội đã tập trung quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 đến các cơ sở hội trong toàn huyện, phù hợp với diễn tiến tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” và thực hiện các văn bản khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, tỉnh, huyện, Hội LHPN huyện đã thành lập Đội Phòng, chống dịch COVID-19 với 35 thành viên; thành lập nhóm zalo để thông tin, nắm bắt, trao đổi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Tổ COVID-19 của Hội và các tình nguyện viên tham gia tại các khu cách ly tập trung của huyện, cũng như tại các xã, thị trấn và tham gia các Tổ an toàn phòng, chống COVID-19; Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ từ thiện, Tổ tự nguyện, Tổ tự quản... Trong đó, Chủ tịch Hội Phụ nữ các cấp là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã, luôn phát huy được vai trò, nhiệm vụ được phân công.

Với vai trò của mình, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, quy định 5K, không chia sẻ các thông tin, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang dư luận... Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch tại địa phương. Mặt khác, phát động thi đua trong các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát hành hơn 20 ngàn bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu dân cư đối với cán bộ, hội viên phụ nữ.

Song song với việc tuyên truyền, công tác huy động nguồn lực, hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện. Với tinh thần “tương thân tương ái” và phương châm “4 tại chỗ”, các cấp hội đã huy động chị em hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia hàng ngàn ngày công để thu hoạch rau, củ, quả tại các xã, thị trấn (điển hình như Ninh Gia, Phú Hội, Đà Loan, Tà Năng, Đa Quyn, Ninh Loan, Liên Hiệp, thị trấn Liên Nghĩa...); đóng góp, hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm và tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và công dân thực hiện cách ly, điều trị như Trung đoàn Bộ binh 994, Trường Dân tộc nội trú, Trường Mầm non Phú Hội, Mầm non Hoàng Anh; các chốt làm nhiệm vụ trên địa bàn và các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến, các địa điểm cách ly tại các xã, thị trấn; tham gia đóng, thăm hỏi, hỗ trợ và động viên thai phụ và học sinh từ vùng dịch trở về địa phương...

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 huyện phân công là đảm bảo công tác hậu cần, tham gia phục vụ nấu ăn, vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, Hội PHPN huyện đã chủ động bố trí hội viên phụ nữ các cơ sở Hội tham gia nấu ăn tại các bếp ăn khu cách ly tập trung, với trung bình khoảng 10 chị/ngày/bếp ăn, nhằm đảm bảo các bữa ăn cho các khu cách ly tập trung; lực lượng tuyến đầu, các chốt kiểm soát. Có những lúc cao điểm, một số bếp ăn không đủ nhân lực do các chị em lúc đó chưa được tiêm vắc xin, trong khi bếp ăn cần lực lượng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều chị em đã phải sắp xếp công việc gia đình để tham gia nấu ăn tại bếp liên tục 21 ngày/đợt. Một số cơ sở Hội còn thành lập “Bếp ăn 0 đồng” như thị trấn Liên Nghĩa, xã Hiệp Thạnh, hằng ngày cung cấp hàng trăm suất ăn để hỗ trợ những người dân khó khăn trên địa bàn.

Song song cùng lúc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các khu cách ly F1, khu điều trị F0, các khu phong tỏa lại phát sinh liên tục, và các điểm test, tiêm ngừa vắc xin phủ toàn huyện nên Hội Phụ nữ các cấp lại phải tuyên truyền, vận động, huy động thêm lực lượng, tình nguyện viên để giúp sức kịp thời trong công tác hậu cần, cùng chung tay hoàn thành các nhiệm vụ.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân, nữ doanh nhân, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm và hàng chục chuyến xe yêu thương hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận...; vận động xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đà Loan trị giá 150 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch đã được UBND huyện, Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương. “Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động đã trở lại bình thường, tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Vì vậy, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân nên cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiếp tục triển khai phong trào chia sẻ yêu thương, góp phần bảo vệ sức khỏe và gìn giữ cuộc sống bình yên của hội viên phụ nữ và của toàn xã hội” lãnh đạo Hội LHPN huyện Đức Trọng cho biết.

NHẬT MINH