Tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã nhập, đăng tải công khai kịp thời 100% thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, tỉ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,68%; trong đó, tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong là 175.920 hồ sơ, số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn là 175.354 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 98,15%; trong đó tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong là 26.972 hồ sơ, số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn là 26.473 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 98,94%; trong đó tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong là 207.030 hồ sơ, số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn là 204.847 hồ sơ.

NGUYỄN NGHĨA