2 bệnh nhân hôn mê do ngộ độc rượu

(LĐ online) - Ngày 6/7, BSCKI Đỗ Văn Chiến – Phó Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: 2 bệnh nhân là anh em ruột Liêng Jrang Ha Hôn (sinh năm 1996) và Liêng Jrang Ha Hải (sinh năm 1999) ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương đã nhập viện 2 ngày hiện vẫn trong tình trạng hôn mê, lọc máu liên tục nghi do ngộ độc rượu.

Điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc Methanol do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc

BSCKI Đỗ Văn Chiến – Phó Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: Lúc 8 giờ sáng hôm qua, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện về 2 ca bệnh này, ghi nhận 2 bệnh nhân nhập viện điều trị từ ngày 4/7, được chẩn đoán: Choáng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi ngộ độc chất chưa rõ loại, nghi Methanol, chưa loại trừ viêm màng não. Tiền sử bệnh 2 bệnh nhân uống rượu nhiều, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cả 2 bệnh nhân đang được lọc máu liên tục tại khoa từ những ngày qua. Bệnh nhân hiện tại vẫn đang hôn mê, tim đều, 2 phổi thông khí được, bụng mềm.

Hai bệnh nhân nói trên cùng 6 người bạn uống khoảng 4 lít rượu từ trước khi nhập viện 2 ngày. Sau uống khoảng 12 giờ, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, nhìn mờ, đau lưng, tự mua thuốc uống không đỡ nên nhập viện. Cả 2 bệnh nhân vào viện sau khoảng 60 giờ trong tình trạng ngủ gà, nhập vào Khoa nội A, sau đó diễn tiến hôn mê dần, vã mồ hôi nhớt, thở nhanh nông, đồng tử giãn, nên được hội chẩn chuyển Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Cập nhật tình trạng 2 bệnh nhân hiện tại, BS Chiến cho biết: Cả 2 bệnh nhân vẫn hôn mê và tiên lượng nặng. 2 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, cấp I và hướng điều trị tiếp tục hồi sức tích cực, đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm bù dịch, chọc dịch não tủy xét nghiệm.

BSCKII Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin về 2 can bệnh này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh, Trung tâm Y tế Lạc Dương tiến hành điều tra, xác minh.

Đoàn điều tra đã tiến hành làm việc tại cơ sở kinh doanh tạp hoá bán rượu cho nhóm người trên sử dụng là Tạp Hóa Thanh Trà và cơ sở sản xuất, cung cấp rượu cho tạp hoá này là nhà bà Lư Thị Kim Thăng. Tiến hành lấy 5 mẫu rượu trắng và niêm phong toàn bộ số rượu còn lại tại 2 cơ sở kinh doanh và sản xuất rượu nói trên.

Hiện, các mẫu rượu đã được chuyển Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt để tiến hành định lượng chỉ tiêu Methanol.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị các ngành chức năng huyện Lạc Dương phối hợp triển khai các hoạt động điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm cụ thể: Tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc rượu 2 bệnh nhân sử dụng; báo cáo về các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn xã; lấy tất cả các mẫu rượu trên địa bàn xã để triển khai test nhanh Methanol; tuyên truyền cho người dân không kinh doanh, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn, không có hồ sơ tự công bố sản phẩm; người dân nếu có dấu hiệu về ngộ độc rượu phải tới ngay đơn vị y tế gần nhất để được khám và điều trị.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề nghị tạm ngưng kinh doanh rượu đối với cửa hàng tạp hóa và cơ sở sản xuất rượu nêu trên và thông báo tới những người đã mua tạm ngưng sử dụng rượu do cơ sở cung cấp.

AN NHIÊN