BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN

Theo BHXH Lâm Đồng, đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 1.128.718 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 90,65% kế hoạch năm được giao; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 2,56% với 29.633 người; so với cuối năm 2021 giảm 7,71% với 94.237 người. Trong đó: Tham gia BHXH bắt buộc 89.088 người; tham gia BH thất nghiệp là 80.519 người; tham gia BHXH tự nguyện 15.315 người (giảm 7,05% với 1.161 người so với cuối năm 2021); tham gia BHYT 1.113.403 người (giảm 7,71% với 93.076 người so với cuối năm 2021).

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức đợt ra quân vận động người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 10/7 -22/7

Năm 2022, BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác định công tác truyền thông về BHXH, BHYT là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết hằng tháng thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2022 gắn với thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngay trong tháng 7/2022, hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, BHXH Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân vận động phát triển thêm người tham gia nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Toàn bộ viên chức, nhân viên, người lao động của hai cơ quan BHXH và Bưu điện từ tuyến tỉnh đến huyện đều tham gia bắt đầu công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng ngay sau khi làm lễ ra quân ngày 10/7 kéo dài tới hết ngày 22/7. Mục đích truyền thông, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề cho việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT các năm tới. Tập trung tuyên truyền, vận động vào người nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhất là những người dân sinh sống ở các xã khu vực II, III được chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Lực lượng viên chức, nhân viên, người lao động cơ quan BHXH cùng với Bưu điện ghép cặp đôi hoặc thành lập các tổ, nhóm phối hợp với các cộng tác viên thu của Bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình, khu vực đông dân cư, chợ, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, trên các tuyến đường chính. Thành lập các đội tuyên truyền lưu động gồm xe loa ôtô gắn băng rôn lớn và xe máy gắn cờ phướn với thông điệp hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7. Cấp phát tài liệu tuyên truyền bao gồm: Tờ rơi chuyển tải nội dung về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, mức đóng, mức hưởng; phát thông điệp vận động BHXH, BHYT trên xe loa. Lập danh sách người chưa tham gia hoặc quá hạn chưa tái tham gia theo từng địa bàn cụ thể để làm cơ sở cho việc đi tuyên truyền, vận động. Chỉ tiêu thực hiện trong ngày lễ ra quân mỗi cặp đôi vận động tối thiểu 1 người tham gia BHXH tự nguyện, 2 người tham gia BHYT trở lên; đảm bảo người tham gia bền vững ít nhất đến hết năm 2022. Toàn tỉnh sẽ vận động thêm 1.050 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong đợt ra quân tháng 7 này.

Trước đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện tỉnh tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (đợt 1 từ ngày 23/4 đến 29/4; đợt 2 từ ngày 8/5 đến 25/5). Qua đó, phát triển thêm 1.258 người tham gia BHXH tự nguyện và 4.459 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Trên cơ sở kế hoạch của BHXH Việt Nam giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, BHXH Lâm Đồng đã ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho đại lý thu và từng nhân viên đại lý thu. Tổ chức ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT giữa BHXH Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh; giữa BHXH Lâm Đồng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BHXH toàn tỉnh đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 408 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 14.710 người tham dự, phát triển được 432 người tham gia BHXH tự nguyện và 6.196 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình. Trao 30 phần quà với tổng giá trị là 30 triệu đồng cho 30 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Vietcombank Lâm Đồng tổ chức trao tặng 170 sổ BHXH tự nguyện, 420 thẻ BHYT hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 5 huyện trong tỉnh. Với các hoạt động truyền thông vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí sử dụng cho công tác tuyền thông đã chi 1,3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh tiếp tục tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia phấn đấu đến hết năm 2022 có 1.248.000 người trở lên tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (đạt 100,23% kế hoạch năm). Thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hết năm được 2.810 tỷ đồng trở lên, đạt 100,5% trở lên kế hoạch được giao thu năm 2022; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn dưới 2,08% so với kế hoạch thu được giao năm 2022. Chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi quản lý bộ máy theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn, quy định của BHXH Việt Nam. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo đa dạng, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; phối hợp với Bưu điện Lâm Đồng, Viettel Lâm Đồng, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp về phát triển mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, tập trung về BHYT học sinh, sinh viên, thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và khai thác lao động trong các doanh nghiệp từ dữ liệu của cơ quan Thuế cung cấp; rà soát các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để đưa vào quản lý đầy đủ. Thực hiện rà soát, kết xuất cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

AN NHIÊN