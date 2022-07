Giúp đỡ cụ bà 91 tuổi về với gia đình

(LĐ online) - Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8/7, Công an thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã giúp đỡ một cụ già đi lạc đường trong tình trạng suy nhược cơ thể về với gia đình.

Theo đó, cụ già đi lạc tại bến xe Phương Trang Đức Trọng, đến khoảng 23 giờ ngày 7/7, Công an thị trấn Liên Nghĩa tiếp nhận cụ trong tình trạng đói, khát, suy nhược cơ thể.

Cụ là Lê Thị Phải, sinh 1931, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, trú tại Thôn 6, Tân Lâm, huyện Di Linh. Trên người cụ bà lúc đó không có điện thoại, chứng minh nhân dân, không có tiền và cụ cũng không nhớ số điện thoại của người thân.

Sau khi tiếp nhận cụ già, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã bố trí phòng cho cụ nghỉ, nấu cháo, cho uống sữa để kịp thời chăm sóc cụ. Được sự chăm sóc tận tình của công an thị trấn, cụ dần hồi phục sức khỏe.

Sau khi liên hệ với Công an địa phương nơi bà cụ cư trú để xác minh chính xác địa chỉ, ngay trong đêm, Công an thị trấn Liên Nghĩa đã bố trí xe đưa bà về trụ sở Công an huyện Di Linh để bàn giao cho gia đình.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đức Trọng, tình trạng trẻ em và người già đi lạc rất nhiều, Công an thị trấn Liên Nghĩa nói riêng và Công an huyện Đức Trọng nói chung đã giúp đỡ thành công nhiều trường hợp về với gia đình.

N.MINH