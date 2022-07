Phát huy vai trò của Công an huyện Đạ Huoai trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Đạ Huoai luôn đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới (NTM) của địa phương. Đến nay, huyện Đạ Huoai cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và đang chờ được công nhận; việc đảm bảo ANTT góp phần đắc lực đưa Đạ Huoai thành huyện NTM.

Công an huyện Đạ Huoai vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn

Thực hiện công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thực lực cách mạng, nhất là lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở, hằng năm, Công an huyện Đạ Huoai tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức từ 3 đến 6 đợt phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tuyên truyền phòng, chống tội phạm ở 100% thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ năm 2020 đến nay, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp tổ chức 11 đợt, 348 buổi với 38.005 lượt người tham dự.

Công an huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức tuyên truyền, phát động Phong trào Phòng, chống tội phạm, Phòng, chống ma túy trên toàn huyện bằng xe loa, băng rôn, áp phích, tờ rơi. 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã phát hơn 8.500 tờ rơi để tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân về tội phạm gây thương tích, nông dân cảnh giác với nạn trộm cắp trong vụ mùa sầu riêng; 2.450 tờ rơi về phòng cháy, chữa cháy; 248 pa nô, áp phích tuyên truyền về việc vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ (CCHT), vật liệu nổ.

Đặc biệt thời gian qua, để đảm bảo đúng tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, lực lượng Công an huyện Đạ Huoai luôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, làm việc cả ban đêm, kể cả thứ 7, Chủ nhật, kéo dài tới 24 h khuya hằng ngày.Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện đã cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm ANTT nơi “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.

Xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình như: “Tổ Tự quản bảo vệ ANTT” với 22 tổ, 306 thành viên; “Thôn không có tội phạm” với 8 tổ, 72 thành viên; “Đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy” với 16 tổ, 184 thành viên; “Tổ Nhân dân tự quản về ANTT” với 3 tổ 15 thành viên; “Camera anh ninh tự quản” với 1 tổ 15 thành viên…

Cùng với đó, Công an huyện Đạ Huoai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm về TTATXH, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa các băng, ổ, nhóm khi mới nhen nhóm hình thành. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương. 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Đạ Huoai đã điều tra, làm rõ 10 vụ án hình sự…

Song song với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thì công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng được Công an huyện Đạ Huoai thực hiện một cách có hiệu quả. Điển hình như về triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện; phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên; phối hợp cùng Hội LHPN huyện về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội…

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam -Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cho biết: “Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc xây dựng NTM. Phát huy vai trò của Công an huyện Đạ Huoai trong xây dựng NTM, lực lượng Công an huyện đã thể hiện được vai trò nòng cốt của mình trong việc giữ vững ANTT góp phần để huyện Đạ Huoai cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng huyện NTM. Trên cơ sở những thành tích đạt được, thời gian tới, Công an huyện Đạ Huoai tích cực, chủ động trong công tác đảm bảo ANTT giai đoạn mới để xứng đáng với sự kính trọng và tin yêu của Nhân dân.

ĐỨC TÚ