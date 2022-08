Cần đẩy nhanh tiến độ thi công đường dân sinh bên cao tốc Liên Khương - Prenn

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn nối Cảng hàng không sân bay Liên Khương với cửa ngõ TP Đà Lạt hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2008. Đây là đường cao tốc loại B, có chiều dài 19,2 km đi qua thị trấn Liên Nghĩa và các xã Liên Hiệp, Hiệp Thạnh, Hiệp An đến chân đèo Prenn - TP Đà Lạt với quy mô đường 2 chiều, 4 làn xe chạy. Sau một thời gian dài xảy ra những bất cập do không có đường gom dân sinh trên tuyến đường này, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các phương án đầu tư cống dân sinh, cầu vượt… và hiện đang đầu tư đường gom để người dân sinh sống và canh tác sản xuất 2 bên đường có thể lưu thông qua lại thuận tiện hơn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Dự án đường dân sinh 2 bên tuyến cao tốc được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt gồm gần 1,5 km mỗi bên, kết hợp với đoạn nối ra QL20 dài 1,2 km với kinh phí 60 tỷ đồng. Công trình đang trong quá trình thi công. Sau khi có chủ trương xây dựng hệ thống đường dân sinh, người dân và cánh tài xế thường xuyên qua lại tuyến cao tốc này rất phấn khởi. Thực tế tuyến đường dân sinh đã được thi công từ năm 2021, nhưng mãi đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chính vì vậy, dọc tuyến đường cao tốc hiện vẫn có nhiều đoạn dải phân cách bị người dân đập phá và thường xuyên băng qua đường, rất nguy hiểm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dọc 2 bên đường cao tốc đoạn qua địa phận thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là khu vực có đông dân cư, việc không có đường gom dân sinh khiến các hộ dân sinh sống và canh tác sản xuất 2 bên đường rất khó khăn, bất tiện khi vào vườn, vào rẫy hay đi về nhà. Thực tế đã có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc người dân tự băng qua dải phân cách ở tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn.

Chính vì vậy, người dân rất mong các cơ quan quản lý và đơn vị đầu tư thi công tuyến đường gom đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhất là trong giai đoạn tới đây TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã lên kế hoạch tổ chức rất nhiều chương trình lễ hội, kích cầu du lịch.

NGUYỄN NGHĨA