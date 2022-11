Cánh én nhỏ cùng làm nên mùa xuân

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) từ năm 2015 đến nay. Năm nay, Chương trình sẽ tuyên dương 70 giáo viên đã và đang giảng dạy tại các cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có 2 giáo viên trẻ tiêu biểu góp mặt, gồm cô giáo Nguyễn Đỗ Diệu An (Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Đam Rông) và thầy giáo Lê Phi Long (Trường THPT Chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt). Chương trình nhằm tuyên dương những giáo viên có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; các thầy giáo, cô giáo có nhiều sáng kiến đổi mới việc dạy và học đã được áp dụng vào thực tế và đạt kết quả cao; các giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và các thầy giáo, cô giáo đã từng tham gia giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời gian công tác được xã hội ghi nhận.