Đảm bảo an toàn, an ninh dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022

Để đảm bảo an toàn cho du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lên các kế hoạch, phương án sẵn sàng, huy động cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Festival.

Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh, an toàn Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Thụy Trang

Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, Công an tỉnh đã xây dựng phương án, kế hoạch cho từng chương trình cụ thể. Trong thời gian diễn ra Festival, các đơn vị công an, địa phương của tỉnh Lâm Đồng sẽ điều động toàn bộ lực lượng túc trực, tuần tra kiểm soát, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân, du khách cũng như các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới tham dự sự kiện này.

Theo đó, từ nhiều tuần qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cùng với những kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, đặc biệt là khoảng thời gian trước, trong và sau Festival Hoa Đà Lạt. Tăng cường phối hợp theo dõi sự di chuyển của các băng nhóm tội phạm để có hướng phòng ngừa ngay từ đầu, khoanh vùng những đối tượng có nguy cơ thực hiện hành vi phạm tội cao, siết chặt công tác quản lý lưu trú, đặc biệt là ở các nhà trọ, nhà nghỉ, chặn đứng hoạt động cò khách, nâng ép giá, gây khó khăn, phiền hà cho du khách… Khoảng thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc trao đổi thông tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt, Công an tỉnh đã chỉ đạo phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xây dựng các phương án phân tuyến, phân luồng giao thông hợp lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các địa phương có các chương trình chính và chương trình hưởng ứng. Riêng tại TP Đà Lạt, Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự - Công an TP Đà Lạt cho biết, lực lượng CSGT sẽ túc trực trong suốt thời gian Festival Hoa diễn ra, phân công các chốt trực đảm bảo giao thông tại các nút giao thông, không để xảy ra kẹt xe, ùn ứ vào các giờ cao điểm và các dịp cuối tuần. Thành phố đã chỉ đạo tới lực lượng CSGT phải ứng xử với du khách nhã nhặn, văn minh, tạo dấu ấn thân thiện, xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ CSGT thanh lịch trong mắt du khách khi đến với Đà Lạt.

Phường 1 là địa bàn trung tâm của TP Đà Lạt với nhiều khu vực tập trung đông người dân và du khách, đặc biệt là phố đi bộ và chợ đêm Đà Lạt. Công an Phường 1 đã tăng cường 100% quân số ứng trực tại đơn vị và tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự liên tục 24/24. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố để quản lý các đối tượng, ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật xảy ra.

Theo Thiếu tá Lê Ngọc Thanh - Phó Trưởng Công an Phường 1, TP Đà Lạt, từ các tháng trước khi diễn ra Festival Hoa, lực lượng Công an Phường 1 đã tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, tập trung là các cơ sở kinh doanh lưu trú. Từ đó xử phạt , nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, đậu đỗ xe ô tô... để bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và du khách khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Phường 1 cũng tiến hành ra quân đảm bảo trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh buôn bán làm ảnh hưởng mỹ quan thành phố.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đơn vị có liên quan, tin rằng người dân và du khách sẽ có một kỳ Festival Hoa năm 2022 an toàn, ấn tượng và ý nghĩa.

DIỄM THƯƠNG