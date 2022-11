Người chiến sĩ công an ''sống trong lòng dân''

Chưa đầy ba năm công tác tại địa phương nhưng Đại úy Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1987), đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân xã Ka Đô (huyện Đơn Dương). Luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, tận tâm và trách nhiệm trong công việc, đồng chí đã giúp cải thiện và giữ vững tình hình an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Trách nhiệm và tận tâm, Đại úy Nguyễn Việt Hưng (thứ hai từ phải sang) luôn được người dân quý mến

Ka Đô là xã thuần nông có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân có nhiều đổi thay, điều này cũng không tránh khỏi phát sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự phức tạp. “Vì vậy, cần tập trung nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước tệ nạn xã hội”, Đại úy Nguyễn Việt Hưng nói.

Những ngày đầu được tổ chức phân công về cơ sở đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã Ka Đô (tháng 11/2019), Đại úy Hưng xác định phải tìm hiểu kỹ tình hình địa phương và dành nhiều thời gian về các thôn, xóm gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con. Từ những trao đổi, trò chuyện với người dân, công an địa phương có thể kịp thời phát hiện những vấn đề về an ninh trật tự còn tồn tại cũng như nắm bắt về phương thức hoạt động, thủ đoạn của các đối tượng tình nghi để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Ngoài ra, cũng từ những chuyến đi này, Công an xã Ka Đô đã phối hợp với các hội, đoàn thể lồng ghép các nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước giúp người dân tiếp cận và nắm bắt dễ dàng hơn.

Thời gian nhận nhiệm vụ công tác tại Ka Đô, Đại úy Hưng đã tham mưu tổ chức được 4 đợt phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại 9 thôn với hơn 5.400 người tham gia; 51 đợt tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; 85 lần về phòng, chống dịch; 30 lần về công tác phòng cháy, chữa cháy... Bên cạnh đó, Công an xã đã phối hợp với các hội, đoàn thể xã Ka Đô tổ chức tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên, thanh niên nắm được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, với hơn 700 người tham dự. Đơn vị còn nhiệt tình, năng nổ cùng Đoàn Thanh niên xã gắn bảng tuyên truyền về ma túy, giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội trên các tuyến đường, vị trí có nhiều người qua lại của xã. Nhờ vậy, kiến thức về pháp luật, an ninh trật tự của người dân ngày càng được nâng cao.

Song song với hoạt động tuyên truyền, các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được Đại úy Hưng củng cố và phát triển. Nổi bật nhất là Mô hình Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Công an xã và Đoàn Thanh niên trong việc giúp thanh, thiếu niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho lớp trẻ, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, đồng chí Hưng cũng đã thành lập và triển khai hiệu quả nhiều mô hình như “Điểm nhóm Tin lành thôn Taly 2” - giúp gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và thôn, các chức sắc tôn giáo; lắp đặt camera an ninh; phối hợp với Hội Nông dân xây dựng Mô hình “Tổ nông dân tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Taly 2” tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn xã Ka Đô.

Để tình hình an ninh trật tự được giữ vững lâu dài, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, dân phòng cần được củng cố và phát triển. Do vậy, Đại úy Hưng đã đề xuất thành lập quỹ hoạt động cho các đội dân phòng tự quản lý tùy thuộc vào điều kiện của từng thôn; thuyết phục người dân đồng tình, ủng hộ và tạo điều kiện cho các đội dân phòng hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, đồng chí cũng đã giúp kiện toàn tổ tuần tra kiểm soát giao thông, tổ phản ứng nhanh đảm bảo an ninh trật tự cũng như các tổ an ninh Nhân dân, tổ hòa giải.

Nhờ những nỗ lực phấn đấu và sáng tạo trong công tác của mình, Đai úy Hưng đã góp phần giúp ổn định và giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong nhiều năm liền. Người dân nhờ vậy mà yên tâm học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Trong giai đoạn Đại úy Nguyễn Việt Hưng đảm nhận nhiệm vụ tại Ka Đô, địa phương và tập thể Công an xã đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, cờ quyết thắng, bằng khen của Bộ Công an... Cá nhân đồng chí đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021”.

