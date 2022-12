Vụ ngộ độc nghi do rượu tại Đức Trọng: 3 bệnh nhân đã xuất viện

(LĐ online) - Ngày 2/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã có thông tin chính thức về vụ việc 1 người tử vong, 5 người nhập viện chưa rõ nguyên nhân ở Đức Trọng.

Vào lúc 9 giờ ngày 28/11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có các ca nghi độc rượu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thu dung, điều trị tích cực các bệnh nhân liên quan; thu thập các mẫu rượu, thức ăn, bệnh phẩm liên quan để kiểm nghiệm theo quy định và tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn các cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh rượu; người dân không lạm dụng rượu và không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ bán trôi nổi trên thị trường.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn điều tra, xác minh, xử lý vụ ngộ độc nghi do rượu do ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn điều tra đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xử lý.

Về trường hợp ca tử vong là Liêng Hót Ha B. (32 tuổi) qua điều tra, ông B. có bệnh sử uống thuốc trừ sâu tự tử đã được đưa vào Trung tâm Y tế Đức Trọng điều trị cách đây một năm, loạn thần kinh 1 lần, nghiện rượu. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc rượu này, bệnh nhân B. được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng vào sáng sớm ngày 26/11 được bệnh viện xác định là đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân – nghiện rượu.

Trường hợp bệnh nhân Ka să Ju L. (35 tuổi) hiện vẫn đang hôn mê, thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Bệnh nhân Kơ Să Ha T. (39 tuổi) sau khi được hồi sức tích cực chống độc điều trị trong tình trạng hôn mê, thở máy đến nay đã được rút nội khí quản, tự thở đã được chuyển theo dõi, điều trị tại khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, hết đau đầu, hết nôn ói.

3 bệnh nhân gồm: Kră Jăn Ha Th. (17 tuổi), Kră Jăn Ha T. (19 tuổi) và Kră Jăn Ha U. (16 tuổi) đã ổn định sức khỏe được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho xuất viện lúc 10 giờ 00 ngày 1/12, được bác sĩ cấp toa thuốc điều trị ngoại trú.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiến nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh rượu. Trong đó, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lạm dụng rượu, không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, không sử dụng methanol để pha chế rượu, tập trung vào đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, các cơ sở sản xuất rượu thủ công và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh rượu trên địa bàn toàn huyện, tạm ngưng các cơ sở kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đầy đủ nhãn mác và không có hồ sơ tự công bố sản phẩm.

UBND xã Phú Hội thông báo trên loa phát thanh của xã việc tạm ngưng sử dụng rượu được sản xuất tại cơ sở nấu rượu của ông Phan Văn B. và bà Nguyễn Thị K. (liên quan đến vụ việc đang điều tra) và các đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa thực hiện tự công bố sản phẩm. Thông báo cho người dân, sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường thì lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử lý kịp thời. Thông báo và đề nghị những người liên quan đến vụ việc trên, lập tức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được theo dõi sức khỏe.

AN NHIÊN