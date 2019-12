Liên hoan các ban nhạc ''Giai điệu Bazan''

(LĐ online) - Trong 2 ngày 22 và 23/12, tại sân khấu ngoài trời rạp 3/4 Hoà Bình - Đà Lạt, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Liên hoan các ban nhạc “Giai điệu Bazan” nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt. 8 ban nhạc đến từ các tỉnh, thành Đồng Nai, Đắk Lắk, Nha Trang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự liên hoan.

Ca sĩ Vinh Quang - Lego Đà Lạt gây dấu ấn bởi giọng hát truyền lửa, tinh thần biểu diễn cống hiến, mái tóc bồng bềnh

Mỗi ban nhạc một sắc thái riêng, ban nhạc “Đại ngàn xanh” (Đắc Lắc)gây ấn tượng bởi màu sắc dân tộc hoà quyện vào hiện đại. Lời ca, điệu nhạc được trình tấu đều do các nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ tự sáng tác, chuyển soạn, vừa mang hơi thở khoáng đạt của núi rừng hoà trong âm điệu nhạc cụ tre nứa, vừa cuồng nhiệt của âm nhạc phương Tây quyện vào âm thanh ghita, accordion. Ban nhạc Trung tâm văn hoá Cần Thơ gợi miền sông nước Cửu Long êm đềm với những điệu lý, câu hò trên nền nhạc cụ dân tộc sáo trúc. Ban nhạc Lego, The Join của Đà Lạt và các ban nhạc đến từ Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh lại cuồng say trong Pop, Rock. Các nhạc công - những nghệ sĩ thầm lặng thường đóng “vai phụ” đứng sau sân khấu hỗ trợ cho các ca sĩ, đã bước lên sân khấu trở thành những “nhân vật chính” phô diễn tài năng và sự khổ luyện trước công chúng. Trên nền hiệu ứng của ánh sáng đèn màu, màn hình Led, các ca sĩ, nhạc công cùng cháy hết mình, biểu diễn cống hiến, trong lời ca và điệu nhảy cuồng nhiệt, sống trọn với đam mê.

“Giai điệu Bazan” đã tạo ra một sân chơi âm nhạc rộng lớn, là dịp giao lưu, gặp gỡ giữa những người trẻ tuổi cùng chung tình yêu với âm nhạc; đồng thời, định hướng giá trị thẩm mỹ cho giới trẻ, tiếp thu có chọn lọc, hoà nhập mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá.

Ban nhạc “Đại ngàn xanh” đến từ Đắk Lắk mang màu sắc dân tộc hoà quyện vào hiện đại cùng những bản nhạc tự sáng tác, chuyển soạn, trình tấu Vũ điệu cuồng say, bốc lửa của các ban nhạc đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

QUỲNH UYỂN