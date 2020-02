Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của lòng dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở đất liền, đã có rất nhiều địa phương lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên đường để tưởng nhớ công ơn của vị Đại tướng thiên tài. Trên đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) cũng có một con đường và công viên mang tên người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “điểm nhấn” tại công viên mang tên vị Đại tướng thiên tài

Vinh danh Đại tướng của lòng dân

Trong chuyến hải trình dài ngày ra thăm, chúc tết quân và dân Trường Sa vào dịp cuối năm 2019, khi đặt chân lên đảo Sơn Ca (nằm phía Bắc quần đảo Trường Sa), chúng tôi rất đỗi tự hào khi đến với công viên và con đường đầy hoa mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công viên mang tên “người anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam được xây dựng tại vị trí “đắc địa” là trung tâm của đảo Sơn Ca. Điểm nhấn của công viên là bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiên ngang hướng ra biển trời bao la của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca trồng cây xanh tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo Trung tá Đỗ Ngọc Dũng - Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca: Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng với tổng diện tích hơn 400 m2. Bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là điểm nhấn của công viên, với chiều cao 1,76 m và chiều ngang 1,76 m được tạc từ đá Sa thạch nguyên khối do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện và hoàn thành vào tháng 12/2015. Bức tượng đã thể hiện thần thái uy nghi và quyết đoán của vị Tướng thiên tài. Bao quanh công viên là bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng Đại tướng. Trên bức tường có trang trí hình sóng cuộn gắn gốm mosaic và phía trên được in 300 bức ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tư liệu quý của Quân chủng Hải quân Việt Nam. Toàn bộ 300 bức ảnh này được in trên gốm do họa sỹ Nguyễn Thu Thủy thực hiện và hoàn thành vào tháng 12/2015.

Bên cạnh công viên này là con đường rộng 6 mét làm bằng bê tông mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều dài khoảng 500 m nối với Chùa Linh Sơn trên đảo. Đây là con đường do cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca cùng nhau đóng góp công sức thực hiện trong nhiều tháng liền. Trung tá Hoàng Đức Chiến, Chính trị viên đảo Sơn Ca, cho biết: “Công viên và con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng đã góp phần quan trọng để đảo Sơn Ca ngày càng khang trang, bề thế hơn. Điều đó còn mang ý nghĩa to lớn là tưởng nhớ, tri ân và vinh danh vị tướng huyền thoại của dân tộc, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bậc thiên tài quân sự của thế giới. Sự hiện diện hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn góp phần quan trọng xây dựng niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp luôn được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc xanh tốt và cắt tỉa gọn gàng

Niềm tự hào bất diệt

Cũng giống như các đảo, điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì công tác xây dựng, chỉnh trang đảo luôn được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca quan tâm thực hiện. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, đó là niềm tin bất diệt của những người lính Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính niềm tin bất diệt ấy, ở nơi đảo xa chỉ có sóng, gió và hơi mặn chát của muối biển, nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn vững niềm tin cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Sơn Ca ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tại Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở bức tường bên phải, các bức ảnh được sắp xếp công phu theo trình tự lịch sử, thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là hình ảnh về những chiến dịch, những trận đánh và những chiến thắng lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. Bức tường cánh trái thể hiện các giai đoạn lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam từ ngày 7/5/1955 khi Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ Bờ biển đến nay. Trong đó, có nhiều hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn bó với các hoạt động và sự kiện chiến đấu của lực lượng Hải quân.

Sau gần 5 năm (từ 2015 đến nay), sau khi được xây dựng, Công viên và con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca quan tâm tôn tạo, xây dựng cảnh quan. Họ cùng nhau chỉnh trang, trồng cây xanh và thiết lập vườn hoa để làm đẹp những công trình mà theo họ còn quý hơn cả “vàng, ngọc”. Giờ đây bao quanh Công viên và con đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một màu xanh tươi mát của những “cây di sản” ở Trường Sa như bàng vuông, phong ba, bão táp và xen lẫn là màu đỏ thắm của hoa giấy.

Binh nhất Lê Quốc Việt thuộc phân đội được giao nhiệm vụ quét dọn, chỉnh trang Công viên và đường Võ Nguyên Giáp (đảo Sơn Ca), cho biết: “Khi được giao nhiệm vụ chăm sóc, chỉnh trang cây xanh ở Công viên và con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tại Công viên có những tư liệu quý về lịch sử của Quân đội ta nói chung và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói riêng, giúp những người lính đảo trẻ như tôi hiểu thêm về lịch sử đất nước và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Đó chính là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm thôi thúc chúng tôi ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc”.

Trong các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của đơn vị, của Quân đội và của dân tộc, đảo Sơn Ca thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... cho cán bộ, chiến sĩ tại Công viên. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, các hoạt động này giúp cán bộ, chiến sĩ “thấm” và “ngấm” sâu sắc hơn về lịch sử truyền thống của dân tộc; cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dân tộc ta, đặc biệt là đối với lực lượng Quân đội. Điều đó giúp những người lính Trường Sa thêm củng cố niềm tin, vững vàng ý chí để chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Sự hiện diện của Công viên và con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca là lời khẳng định đanh thép ý chí, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đó cũng là tình cảm trân trọng và tri ân sâu sắc của triệu triệu con dân đất Việt dành cho vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca luôn khắc cốt, ghi tâm những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho đất nước và Nhân dân ta. Đây là niềm tự hào bất diệt để cán bộ, chiến sĩ trên đảo vững niềm tin, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó” - Trung tá Hoàng Đức Chiến - Chính trị viên đảo Sơn Ca khẳng định.

HẢI ĐƯỜNG