Không tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020 do dịch Covid-19

Ngày 21-2, Hội Nhà báo Việt Nam có công văn gửi các đơn vị phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020 và hội nhà báo các cấp về việc không tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội báo toàn quốc năm 2019

Cụ thể, tại công văn do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ký nêu rõ, hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, để thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc năm 2020 quyết định không tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2020 (dự kiến diễn ra từ 28-2 đến 1-3 theo kế hoạch).

Hội báo toàn quốc là sự kiện lớn, là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, diễn ra hằng năm kể từ năm 2016 (thay cho Hội báo Xuân toàn quốc diễn ra 5 năm một lần trước đây), do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

(Theo nhandan.com.vn)