Cuốn sách giá gần 4,5 tỉ đồng

Cuốn sách có kích thước vừa bằng hộp diêm, dày 31 trang được viết tay bởi nhà văn Anh JK Rowling, tác giả của bộ tiểu thuyết "Harry Potter", sẽ được đem ra đấu giá vào ngày 26-3 tại nhà đấu giá JustCollecting, với mức giá dự đoán lên tới 150.000 bảng Anh (tương đương gần 4,5 tỉ đồng).

Cuốn sách bao gồm những ghi chú và hình vẽ do bà Rowling thực hiện hồi năm 2004. Bà đã sử dụng cuốn sách nhỏ dày chỉ hơn 30 trang này để viết lá thư chào đón Harry Potter tới học viện phù thủy Hogwarts. Harry Potter đã từng nhận được lá thư này ở phần đầu của tập tiểu thuyết đầu tiên - "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy".

Trước phiên đấu giá này, cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong bộ tiểu thuyết "Harry Potter" - cuốn "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" - được nhà văn JK Rowling ký tặng riêng cho cô Bryony Evens, vừa đạt mức giá hơn 118.000 bảng Anh (tương đương gần 3,5 tỉ đồng). Cuốn sách có dòng chữ viết tay của JK Rowling như sau: "Gửi Bryony - người quan trọng nhất mà tôi từng gặp trong quá trình xếp hàng chờ đợi sách được xuất bản, cô là người đầu tiên nhìn thấy điều thú vị trong Harry Potter".

Bryony, quản lý văn phòng ở công ty văn học Christopher Little, là người đầu tiên đọc bản thảo của JK Rowling gửi tới vào năm 1996, tập bản thảo nằm lẫn trong rất nhiều bản thảo đang chờ được đọc. Đề xuất của Bryony về cuốn sách này với cấp trên đã mở ra sự nghiệp cho JK Rowling. Trước đó, đã có 12 đơn vị từ chối bản thảo của JK Rowling.

Cuốn sách của cô Bryony nằm trong đợt xuất bản đầu tiên, chỉ có 500 cuốn được in ra để thăm dò. Cuộc đấu giá diễn ra bởi nhà đấu giá Bonhams ở TP London - Anh cách đây ít hôm. Hiện tại, kỷ lục về giá đối với cuốn tiểu thuyết "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" được in trong đợt xuất bản đầu tiên đang ở mức 127.500 bảng Anh. Mức giá này từng được xác lập tại New York - Mỹ hồi năm 2018.

