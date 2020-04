Triển lãm mỹ thuật trực tuyến về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Triển lãm mỹ thuật trực tuyến chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 17-4 trên trang thông tin điện tử: vnfam.vn và trên facebook của bảo tàng. 15 tác phẩm của nhiều nghệ sĩ qua các thời kỳ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được giới thiệu. Đây là những tác phẩm hội họa, điêu khắc sử dụng nhiều chất liệu do các nghệ sĩ từng trực tiếp có mặt trên chiến trường hoặc chứng kiến những thời khắc lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta ở tiền tuyến và hậu phương. Trong đó, nổi bật có các tác phẩm: Nắm đất miền nam (Phạm Xuân Thi), Mẹ kháng chiến (Hoàng Trầm), Bên chiến hào Vĩnh Linh (Đào Đức), Trên chặng đường chiến dịch (Nguyễn Thanh Châu); Nắng Xuân 1975 (Nguyễn Quang Thọ), Nắng tháng năm (Quách Phong)...

Tranh sơn dầu Nắng tháng năm của Quách Phong

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025. Chương trình phối hợp nhấn mạnh mục đích nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bảo đảm sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng phát triển cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trong cả nước.

Tuần phim “Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020”

Tuần phim ASEAN 2020 với khẩu hiệu “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” là sự kiện chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, sẽ giới thiệu tới khán giả các tác phẩm đặc sắc đến từ nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN. Tuần phim góp phần thực hiện mục tiêu chính trị, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục mục tiêu duy trì, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây là dịp khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam. Tuần phim ASEAN 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới và được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền, định hướng xã hội, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa, tình nghĩa.

Cuộc thi sáng tác truyền thông “Không đổ lỗi”

Cuộc thi sáng tác truyền thông “Không đổ lỗi” do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) phối hợp các cơ quan hữu quan vừa được tổ chức. Trong một tháng phát động, cuộc thi sáng tác truyền thông nhằm tìm kiếm các sản phẩm truyền thông mang thông điệp “Chấm dứt việc đổ lỗi cho nạn nhân bạo lực giới dưới bất kỳ hình thức nào, bạo lực giới xảy ra không phải do lỗi của nạn nhân”, đã thu hút 79 bài dự thi với nhiều thể loại. Ban giám khảo cuộc thi trao giải cho chín bài dự thi ấn tượng nhất. Trong đó, phóng sự ảnh “Shade of fear” của tác giả Lê Nguyễn Bảo Ngọc được hàng chục nghìn bạn đọc likes (yêu thích) và share (chia sẻ).

Vận động viên tích cực tập luyện giữa đại dịch Covid-19

Trong khi cả nước thực hiện việc cách ly thì hầu hết các tuyển thủ quốc gia đang tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vẫn tích cực tập luyện chờ ngày hết dịch Covid-19. Kể từ khi tập trung trở lại từ sau Tết Nguyên đán, các trung tâm thể thao đều hạn chế việc cho các vận động viên, huấn luyện viên ra khỏi địa điểm tập huấn để phòng, chống dịch. Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội với hai địa điểm đang tập huấn 17 đội tuyển quốc gia, 16 đội tuyển trẻ với quân số tổng cộng là 582 vận động viên, chuyên gia, huấn luyện viên không chỉ thực hiện tốt việc cách ly mà còn quyên góp được 200 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội. Các vận động viên tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng thực hiện tốt việc tập luyện trong thời gian cách ly.

Hoãn thêm trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định hoãn trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp đội tuyển bóng đá In-đô-nê-xi-a trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đến thời điểm thích hợp, dự kiến tháng 10 hoặc tháng 11-2020. Trong thông báo gửi tới các Liên đoàn thành viên, AFC một lần nữa nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành sự ưu tiên đối với việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham dự vào các trận đấu, các giải đấu. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vé đã mua sẽ được bảo lưu hoặc có thể lấy lại tiền qua ứng dụng VinID phiên bản mới nhất tại https://id.vin/mZR. Bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ thi đấu trở lại từ ngày 15-5 tới.

